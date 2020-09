Même sinistrée la pharmacie de Val-d'Aigoual se mobilise

Dans le Gard la solidarité s'organise après les inondations du week-end dernier. La pharmacie de l'Aigoual, même sinistrée et fermée, reste par exemple au service de la population.

A cause des inondations et des très fortes pluies le week-end dernier, la pharmacie de l'Aigoual (Gard) est sinistrée et reste fermée pour une durée indéterminée. En revanche, elle propose malgré tout de traiter les ordonnances avec l’aide d’une pharmacie de son réseau.

Si besoin, vous êtes ainsi invités à déposer dans la boite aux lettres installée devant l’officine une enveloppe contenant :

• Votre ordonnance

• Votre carte Vitale

• Votre adresse

• Votre numéro de téléphone

La pharmacie pourra ainsi vous notifier lorsque votre commande sera prête à être retirée (sous 24 à 48h). La livraison de votre commande sera possible sur demande.