"Même Stan avait choisi Lunéville" : la mairie veut redorer l'image de la ville grâce à une campagne de pub

"Même Stan avait choisi Lunéville", c'est le slogan que vous avez difficilement pu rater ces derniers jours dans le Grand Nancy. Une campagne de publicité achetée par la mairie de Lunéville sur une centaine de panneaux publicitaires de la métropole mais aussi à Lunéville. On y voit donc la silhouette de Stanislas et ce slogan pour promouvoir l'image de Lunéville et séduire éventuellement de nouveaux habitants.

18 minutes de Nancy en TER

En finir avec l'image d'une ville sinistrée, victime des fermetures d'usines des années 2000. Si dans les rues de Lunéville, on a plutôt tourné la page, il faut faire passer le message à l'extérieur pour la maire Catherine Paillard : "ça fait 15 ans qu'il y a de grosses améliorations dans la ville et donc il faut qu'on aille le dire, expliquer ailleurs, aux non-Lunévillois qu'il fait bon vivre à Lunéville". Une élue qui cite le cinéma rénové en centre-ville, le théâtre ou encore la proximité avec Nancy par l'autoroute ou le train (18 minutes en TER).

Catherine Paillard, maire de Lunéville, dans son bureau © Radio France - Cédric Lieto

Autre argument évoqué par les nombreuses agences immobilières de la ville, des prix bien moins élevés que dans le Grand Nancy selon Jean-Pierre Baumgarten, conseiller à l'agence Collin : "on reste sur 30 ou 35% inférieurs à Nancy. On commence à avoir des mouvements intéressants et j'espère que ça va se concrétiser encore plus". Lunéville qui souffre malgré tout d**'un parc immobilier ancien qu'il faut bien souvent rénover**. Les investisseurs s'y intéressent progressivement.

Une nouvelle campagne pour les fêtes

A la mairie, on ne s'est pas fixé pour objectif de forcément gagner des habitants grâce à cette campagne de publicité mais pour Catherine Paillard, il s'agit de mettre Lunéville dans la tête des habitants du Grand Nancy : "bien évidemment, gagner des habitants, c'est important pour les écoles, la consommation des commerces mais ce qu'on veut [...] c'est dire qu'à Lunéville, on a plein de choses donc venez nous voir et vous jugerez par vous-mêmes".

Une nouvelle campagne de publicité est prévue en fin d'année pour rappeler que les parkings sont gratuits à Lunéville.