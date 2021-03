"Même un tout petit don c'est important" : trois jours de collecte pour les Restos du Coeur en Mayenne

Les bénévoles des Restos du Coeur de la Mayenne comptent sur votre mobilisation et votre générosité à partir d'aujourd'hui, 5 mars, et jusqu'à dimanche, 7 mars. Pendant 3 jours, ils seront présents dans des dizaines de grandes surfaces du département pour la grande collecte de l'association.

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les Restos du Cœur de la Mayenne organisent leur collecte pour l'été dans les différents centres commerciaux du département. L'association, lancée par Coluche en 1985, a toujours besoin d'aide pour soutenir les plus démunis, les plus fragiles, encore plus en période de crise sanitaire.

En plus des produits alimentaires non périssables, des produits d'hygiène féminine (serviettes, tampons...) et des produits d'alimentation bébé (lait de croissance, petits pots, assiettes gourmandises, couches toutes tailles...) sont recherchés. Cette bénévole mayennaise appelle à la générosité même si ce n'est qu'un tout petit don, tout compte dit-elle : "on a parfois des gens qui nous donnent un caddie complet. C'est important de dire qu'on peut aussi donner juste un paquet de farine ou une conserve. Il y a des gens qui ne donnent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne donneront pas assez. Un tout petit don, c'est déjà beaucoup. Si tous les gens donnaient au moins une conserve ou un kilo de sucre, vous imaginez, ce serait merveilleux. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. On espère que cette année la collecte sera belle car on a beaucoup, beaucoup de besoins. Les gens font ce qu'ils peuvent".

Cette collecte dans les supermarchés, qui s'achèvera dimanche soir, "est d'autant plus importante cette année que le contexte est incertain et qu'on sort d'une année très très compliquée", souligne le président de l'association, Patrice Douret. "Ce qui nous inquiète c'est l'augmentation significative probable du nombre de personnes que nous devrons accueillir avec des besoins sans doute différents qui fait que cette collecte est essentielle et qu'elle revêt un caractère absolument vital", ajoute-t-il.

Lors de la précédente campagne en 2020 l'association avait récolté 7.400 tonnes de denrées - soit l'équivalent de 7 millions de repas - un objectif qu'elle espère dépasser cette année.