MÉMOIRE : 60 ans après le drame du métro Charonne à Paris, hommage à une victime nantaise

Il y a 60 ans jour pour jour, le 8 février 1962, neuf personnes étaient tuées lors d'une répression policière dans la station de métro Charonne à Paris. Les victimes étaient toutes des militants CGT qui venaient de participer à une manifestation, à l'appel de plusieurs syndicats et regroupant près de 30 000 personnes, contre les attentats perpétrés par l'OAS, organisation terroriste partisane de l'Algérie Française.

Parmi les morts, la nantaise Anne-Claude Godeau. Elle n'avait que 24 ans le jour de cette répression sanglante, qui reste dans les mémoires comme une des heures sombres de la France gaulliste et des balbutiements de la Vè république.

Née à Nantes en 1938 dans une famille militante : un papa conseiller municipal communiste, une maman engagée à la CGT, elle rejoint, tout comme ses quatre sœurs le même syndicat. A 22 ans, elle décroche le concours des PTT et se retrouve rapidement affectée au centre des chèques postaux à Paris.

Une cérémonie d'hommage à Nantes ce mardi

À cette époque-là, en pleine guerre d'Algérie, Paris est régulièrement le théâtre d'affrontements entre partisans de l'indépendance et militants de l'Algérie française. Apres le putsch des généraux à Alger en avril 1961, le Général de Gaulle instaure l'état d'urgence. Et c'est en vertu de cet état d'urgence, que le préfet de police de Paris, un certain Maurice Papon, ordonne à ses troupes de disperser cette manifestation qu'il n'avait pas autorisé. Piégés dans la station de métro Charonne, Anne-Claude Godeau et huit autres manifestants sont tués. Quelques jours plus tard des milliers de personnes défilent à Nantes pour ses obsèques, 25 000 écrira le journal l'Humanité.

Aujourd'hui une rue à Nantes et un salle de la maison du peuple de Saint-Nazaire portent son nom. Un hommage lui sera rendu ce mardi, à 16h15, au cimetière de la Gaudinière, où repose Anne-Claude Godeau.