"Mémoire de confinement et de dé-confinement", Buzançais lance une collecte de documents

Confinement, dé-confinement...que restera t-il de cette période dans dix, vingt ou 30 ans ? Photos, vidéos, courriels, dessins, récits, journaux intimes...la somme de témoignages publiés depuis presqu'un an est colossale. Des témoins de notre mise en quarantaine dont la valeur collective peut sans doute nous échapper aujourd'hui et qui pourtant intéressent déjà les archivistes et les chercheurs, d'aujoud'hui et demaIn.

Dans cette optique, la commune de Buzançais a décidé de lancer auprès des habitants une collecte de témoignages du confinement et du dé-confinement, et plus globalement de cette période inédite, qu'ils soient écrits, fimés ou encore dessinés. Ces documents peuvent être envoyés par courriel, par lettre ou déposés à la médiathèque de Buzançais.

Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous, médiathèque Jean Duplaix. Renseignements au 02.54.02.16.62 ou meditaheque@buzançais.fr