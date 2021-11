Mémoire des attentats du 13 novembre 2015 : on recherche trente volontaires pour une étude à Metz

On s'apprête à commémorer les six ans des attentats du 13 novembre 2015. Depuis plusieurs semaines aussi, a lieu le procès des responsables et complices de ces attaques, où 131 personnes ont trouvé la mort : il va durer neuf mois. Dans le même temps, la troisième phase d'une grande étude sur la mémoire de ces attentats va commencer : il s'agit du Programme 13 Novembre. Elle mobilise de nombreux laboratoires de recherches, notamment le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale).

Douze ans de travaux

L'un des volets de ce programme de recherches est l'Etude 1000 : un millier de personnes, touchées de près ou de loin par cet événement dramatique, sont invitées à se confier, lors d'entretiens filmés, avec des chercheurs, à intervalles réguliers, tous les deux ou trois ans, jusqu'en 2028. Objectif : analyser l'évolution de la mémoire de ces attentats hors normes dans l'esprit des Français. Les témoins interrogés sont notamment des rescapés, des témoins directs, mais aussi des personnes plus éloignées géographiquement : en plus de Paris, l'étude est menée également à Caen, Montpellier, et Metz.

Dans le volet messin de cette étude, environ 80 personnes ont répondu lors des deux premières phases d'entretien, en 2016 puis en 2018. La troisième approche : elle aura lieu du 23 novembre au 3 décembre prochains, sur le campus du Saulcy à Metz.

Aider la population à dépasser, si tant est qu'on puisse le faire, un traumatisme comme celui-ci

Les entretiens se déroulent toujours de la même manière : d'abord des questions sur les faits précis qui sont survenus à Paris ce 13 novembre 2015, puis une partie plus libre, où le témoin peut s'exprimer sur ses émotions, l'impact que ces attentats a eu dans sa vie personnelle. "Les personnes peuvent être touchées très différemment", explique Jacques Walter, professeur émérite à l'Université de Lorraine et chercheur au Crem, le Centre de recherche sur les médiations à Metz, qui participe à cette étude. "Les rescapés ou témoins directs des attaques, c'est évident. Mais les familles, les proches des familles de victimes, peuvent être terriblement affectées. Il y a même une sorte de transmission entre générations de ce trauma. Et c'est très important pour nous d'aborder ce sujet douloureux : il y aura des répercussions pendant des années."

Trente nouveaux volontaires

C'est la raison pour laquelle, dans cette troisième phase, les chercheurs lancent un nouvel appel à témoins : ils auraient besoin de 300 personnes au niveau national, soit une trentaine à Metz, qui n'ont pas encore participé aux deux premières phases, et qui souhaiteraient le faire aujourd'hui. Notamment "des personnes qui étaient jeunes à l'époque, qui ont entendu parler des attentats et qui ont pu se forger une représentation de ce qu'a été cet événement". Les chercheurs s'adressent aussi à celles et ceux qui ne se sont pas senties concernées à l'époque du lancement de cette étude. Le procès en cours, qui ravive forcément notre mémoire, peut être une motivation.

Si vous voulez participer à cette étude au long cours, vous pouvez :

envoyer un mail : participation@memoire13novembre.fr

ou appeler le numéro de téléphone dédié : 06 18 07 13 77.