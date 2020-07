Mémoire du confinement : le diocèse Belfort-Montbéliard collecte vos témoignages

Chacun a vécu le confinement d'une manière particulière et différente. Cette période restera gravée dans les esprits de tout le monde. Pour beaucoup, il y aura l'avant et l'après confinement. Garder des traces de cette période historique. C'est l'objet de l'appel que le diocèse de Belfort-Montbéliard a lancé au moment du déconfinement. Le service archives du diocèse continue sa récolte de témoignages.

Huit semaines de souvenirs

Ces huit semaines de confinement imposées par la pandémie du coronavirus du 17 mars au 11 mai ont été l'occasion pour beaucoup de personnes de vivre des moments inédits, de se retrouver, recréer d'autres liens avec les proches. Cette longue période a aussi permis à certains de s'exprimer à travers des écrits, poèmes, vidéos, photos, ... Le diocèse a lancé l'appel au début du déconfinement pour collecter ces différents témoignages. " On recherche aussi des choses humoristiques. Les archives, ce n'est pas que du papier. Cela peut être audio. Pour les plus jeunes, c'est plus facile de faire une petite vidéo avec leur téléphone où certaines photos. C'est une période dont tout le monde va se souvenir. Aujourd'hui, on est dedans et on n'a pas le recul", explique Nicole Lorentz, responsable des archives du diocèse en charge du projet.

Des courriers des résidents d'EHPAD

Le diocése a déjà recueilli une centaine de témoignages essentiellement des fidèles de l'église mais pas seulement. Le diocèse de Belfort-Montbéliard a notamment pu collecter des témoignages de résidents d'EHPAD qui ont traversé la crise du coronavirus avec angoisse dans leur chambre. Ces courriers sont soigneusement conservés. " Il y en a qui manifestement ont largement pleuré. Certaines résidentes nous ont raconté qu'elles se sont retrouvées confinées dans les chambres. Pour les personnes qui étaient de service, c'était la course. Elles allaient de chambre en chambre. Les résidentes qui nous ont écrit ont eu peur de mourir seul, sans leur entourage, sans leur famille, sans que personne ne se préoccupe d'eux en disant on risque de partir les pieds en avant, tout seul sans que personne le sache. Certains ont raconté aussi qu'elles étaient un peu sorties pour aller chez la voisine. Il y avait vraiment un besoin de contact car quelque part, c'était la mort d'être enfermé comme ça", relate Nicole Lorentz. Cette collecte de témoignages (courrier, mail, vidéo, ...) se poursuit et pourrait faire l'objet d'une exposition future. Ces documents seront aussi très précieux pour les historiens et sociologues.

Pour transmettre vos documents

Pour adresser vos "mémoires", vous avez plusieurs possibilités. Téléphoner au diocèse de Belfort Montbéliard au 03.84.46.62.29 ou adresser un courrier à l'adresse postale suivante : Maison du diocèse - 6, rue de l'Eglise - 90400 Trèvenans

ou par courriel à : archives@diocesebm.fr

Par ailleurs, les archives départementales du Territoire de Belfort préparent également un projet autour de la mémoire du confinement.