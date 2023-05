Memorial Day : le vétéran vosgien Roger Le Neurès rend hommage aux "combattants de la liberté"

Au cimetière américain de Dinozé près d'Epinal, se déroulait ce dimanche 28 mai 2023 la cérémonie du Memorial Day organisée par l'American Battle Monuments Commission (ABMC) qui fête ses 100 ans. Il s'agit de la structure qui gère notamment les 5 cimetières américains en France. Pour l'occasion des représentants du gouvernement américain, des familles américaines ont fait le déplacement à Dinozé.

Roger Le Neurès, a également assisté à la cérémonie, tout juste centenaire, c'est le dernier survivant vosgien de la 2e division blindée du général Leclerc. Il a coopéré longuement avec les Alliés américains. Dans sa veste décorée de plusieurs médailles, il garde d'ailleurs précieusement quelques photos : "voilà où j'ai débarqué : à Omaha Beach, décrit-il. J'ai aussi une carte postale du débarquement."

"Se crée une amitié tellement forte que on ne peut pas l'oublier"

Après avoir participé au débarquement le 3 août 1944 sur la côte normande aux côtés des Américains, il contribue quelques mois plus tard à la libération de plusieurs communes comme Sélestat, dans le Bas-Rhin. "J'ai été blessé à l'entrée de Selestat, et évacué à Saint-Dié où j'ai été opéré. Je me suis trouvé dans une ambulance américaine qui s'est perdue dans la nuit pour franchir le parcours des Vosges et des forêts vosgiennes", sourit-il.

Aujourd'hui, Roger Le Neurès se rend régulièrement au cimetière américain de Dinozé, pour rendre hommage à ses frères d'arme. "C'est important de se souvenir et d'avoir une pensée pour mes camarades américains qui ont donné leur vie pendant les plus belles années de leur vie, leur jeunesse. Ce sont des soldats de la liberté. Des soldats, des camarades de combat. Se crée une amitié tellement forte que on ne peut pas l'oublier." Le Vosgien a parrainé la tombe d'un soldat américain. Régulièrement, il y dépose un bouquet de fleurs.