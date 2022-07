Mémorial de la Shoah à Pithiviers : des enfants qui ont échappé à la déportation témoignent

"Il faisait nuit, il n'y avait pas de route et ce qui m'a terriblement surpris c'est l'odeur de l'usine de sucre, une odeur nauséabonde". La voix chevrotante d'Yvonne Riss-Ermane transperce le brouhaha des centaines de personnes venues pour l'inauguration du mémorial de l'ancienne gare de Pithiviers. Il y a 80 ans, elle est venue rendre visite à son père, interné au camp de Pithiviers : "j'avais neuf ans à l'époque".

Les souvenirs sont rares, mais précis : "Cette route me paraissait, avec mes petites jambes, interminable. Quand j'ai vu mon père, il était dans un espèce de baraquement où on recevait la famille". Parti de Pithiviers pour Auschwitz avec le convoi numéro 4, il n'est pas revenu : "Autant un cimetière ne représente rien, autant là, il a passé la dernière année de sa vie avant d'être déporté". En entrant dans le mémorial et en revenant dans ces lieux, Yvonne voulait "retrouver des souvenirs oubliés".

L'ancienne gare, déjà un lieu de pèlerinage

A l'intérieur, l'octogénaire en retrouve une autre, Denise Dawid. Pour elle, c'était déjà un lieu de pèlerinage : "je viens ici tous les ans, que ce soit ici à Pithiviers ou à Beaune-la-Rolande pour me recueillir. Ces endroits c'est tout ce qu'il reste, il n'y a pas autre chose". En 1942 elle avait 6 ans.

C'est à Beaune-la-Rolande qu'elle est allé rendre visite à son père "on a eu l'autorisation une seule fois" explique-t-elle. Aujourd'hui lorsqu'elle revient sur ces lieux, elle revit les choses : "je vois l'entrée du camp, je vois tout, les fossés, comme si c'était hier".

Déportation échappée de justesse

Enfant cachée, Yvonne se rappelle du jour où elle a échappé à la rafle, dans le 20e arrondissement de Paris : " Quand on est venus taper à la porte le jour de la grande Rafle, on était en train de manger des pâtes, à table, avec une tante, des cousins. On a entendu une grosse voix à travers la porte qui disait "je te dis qu'il n'y a personne, il est midi, ils ont dû aller faire des courses, on reviendra dans une demi-heure, ils seront là". Et on a pu se sauver". Elle habitait dans le 20e arrondissement.

18 personnes de sa famille ont été déportées, seule sa mère est revenu d'Auschwitz, après avoir subi des expérimentations. Le retour d'une "mère courage", qui n'avait plus assez de force pour donner de l'intérêt à ses deux enfants, explique Yvonne : "le peu d'amour qui lui restait à donner, elle l'a donné à mon petit frère parce que c'était un garçon".

La difficile transmission en famille

La petite fille a grandit, puis construit une famille. Deux garçons à qui elle a transmis son histoire, sans vraiment leur en parler : "ils étaient au courant par le biais de films, d'amis qui venaient à la maison et qui, eux, nous questionnaient. On racontait des petits bouts, quand ils nous demandaient".

Michel Walter, 80 ans est fils de déporté. Né au moment de la Grande Rafle, il n'a ensuite jamais posé de question. Son père est pourtant revenu : "On n'est pas très curieux de l'histoire de nos parents, on se rend compte qu'on a tord, il y a des tas de choses qu'on aurait pu demander. Je ne sais pas si c'est de la pudeur ou autre, mais on ne les a pas demandées ".

Pour Yvonne, Denise et Michel, ce nouveau lieu de mémoire est particulièrement important. Avec une angoisse : voir l'Histoire se répéter un jour.