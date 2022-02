Menacé d'expulsion, Oumar Dembelé entame sa quatrième semaine dans un centre de rétention à Metz

Cela va bientôt faire quatre semaines que l'athlète nancéien Oumar Dembelé est retenu dans le centre de rétention administrative (CRA) de Metz. En France depuis trois ans, le jeune homme de 20 ans est menacé d'expulsion vers son pays d'origine, le Mali, où il n'a plus aucune attache. La préfecture de Meurthe-et-Moselle exige des documents authentiques pour "faire évoluer la situation", mais la demande de passeport effectuée par Oumar Dembelé est toujours en cours de traitement sur le bureau du consulat.

"Ici ce n'est pas une vie"

"C'est le statu quo, résume l'entraîneur nancéien d'Oumar Dembelé, Nicolas Mourot. Des informations qu'on a, ce serait difficile de le renvoyer au Mali, étant donné qu'il n'y aurait pas d'avion affrété pour Bamako à cause des relations diplomatiques entre la France et le Mali." La junte a pris le pouvoir il y a quelques semaines, ce qui ne risque pas d'accélérer le dossier d'Oumar Dembelé.

En attendant, son séjour au CRA va-t-il être prolongé ? Le jeune homme doit rencontrer la juge des libertés d'ici le 13 février. "J'ai manqué un mois de cours au lycée, ça me fait mal. Mes entraînements, aussi. J'ai envie d'une vie normale, ici ce n'est pas une vie", a confié Oumar Dembelé scolarisé en bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques au lycée Héré.

Oumar Dembelé, alors bénévole aux championnats de France - Club d'athlétisme du Grand Nancy

Au centre de rétention, Oumar Dembelé reçoit des appels de son comité de soutien tous les jours. "On se sent impuissant aujourd'hui", admet Soraya Marquer, à l'origine de la mobilisation. La pétition a réuni plus de 35.000 signatures. Le sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle Olivier Jacquin s'est emparé du dossier, il a rendu visite lundi dernier à Oumar Dembelé. "C'est un jeune qui a envie, qui a fait la démonstration de sa capacité d'intégration et dire à des jeunes "repart chez toi", c'est désespérant", déplore le parlementaire.