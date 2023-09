Menacée d'expulsion, une famille arménienne installée à Saintes participe à un concert solidaire

Menacée d'expulsion, une famille arménienne participe à un concert solidaire à Saintes ce vendredi 8 septembre. Organisé en soutien à cette famille, le concert est à l'initiative des professeurs du fils aîné. Scolarisé au lycée Bernard Palissy, Aleks Makoyan, 17 ans, s'est très vite intégré à sa classe, et "il a appris le français à une vitesse remarquable" notifie son enseignante, Olivia Gaillard. Arrivée à Saintes il y a un an, la famille risque une obligation de quitter le territoire français. Si ils n'arrivent pas à régulariser leur situation, ils seront obligés de retourner vivre en Russie.

Un concert et une pétition

Quand les professeurs d'Aleks Makoyan ont apprit que lui et sa famille ont perdu leur droit d'asile, ils n'ont pas réussi à laisser la situation se dégrader sans agir. "On a lancé une pétition sur change.org et elle fonctionne très bien, car l'objectif des 50.000 signatures est presque atteint", affirme Olivia Gaillard. En partageant cette pétition, l'équipe pédagogique d'Aleks espérait lui venir en aide à lui, mais aussi à toute sa famille. "Sa maman, Asya Grigoryants est à la Croix-Rouge, sa petite sœur de 11 ans, Alla, a fait sa rentrée au collège et ses petites sœurs de 3 ans, Milana et Liliana ont fait leur rentrée en petite section", explique la professeur du lycéen. Vous pouvez retrouver la pétition ici .

Un an après leur arrivée à Saintes, la demande d'asile de la famille a été refusée, "la conséquence directe ça a été la perte de leur appartement", se désole Olivia Gaillard. Aleks et sa famille peuvent y rester jusqu'à la fin du mois, mais après cette date, ils devront trouver un autre logement. "On veut les mettre à l'abri, heureusement l'association Cent pour un toit leur a trouvé une maison à Saintes qui serait parfaite, mais il faut payer le loyer", poursuit l'enseignante. C'est ici que le concert intervient, "c'est l'occasion d'appeler aux dons". Grâce au concert, le public pourra faire des dons à "Cent pour un toit" qui versera le loyer pour la famille d'Aleks Makoyan.

De l'Arménie à la France

En 2020 déjà, la famille d'Aleks a été obligée de quitter l'Arménie à cause de la guerre du Haut-Karabagh, territoire disputé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils se sont réfugiés au sud-est de la Russie, dans la ville de Belgorod. Puis en 2022, quand la Russie envahie l'Ukraine, ils décident de venir en France*. "S'ils restaient là-bas, Aleks aurait dû partir à la guerre"*, explique Olivia Gaillard. En France, ils s'arrêtent d'abord à Poitiers, là où ils sont dirigés vers le Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile de Saintes.