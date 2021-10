Menacée de licenciement à la CPAM du Var à cause de ses tenues vestimentaires

La CGT a organisé un rassemblement ce lundi 11 octobre 2021 devant le siège de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, à Toulon, pour soutenir une agent convoquée pour un entretien préalable au licenciement. Chérine (prénom modifié à sa demande) a été embauchée en août dernier pour un CDD de 3 mois à la plateforme de suivi téléphonique du COVID. Il est reproché à la jeune femme de 25 ans ses tenues et ses perruques excentriques. Perruques qu'elle porte après l'interdiction de se présenter voilée au travail.

Quelques jours après son embauche mi-août, la direction de la CPAM lui demande d'enlever son voile. Chérine met alors un turban, "pour cacher mes cheveux comme on me l'autorisait mais qui laissait apparaître, comme demandé aussi, mon front, mes oreilles et ma nuque" précise la Toulonnaise. Au mois de septembre alors que l'obligation de neutralité entre en vigueur à l'Assurance Maladie, Chérine doit également enlever son turban.

"J'accepte une nouvelle fois. Et on me prête des perruques pour que je puisse venir travailler avec les cheveux couverts pour respecter mes convictions religieuses" indique Chérine. La jeune femme, qui n'est pas en contact avec le public, évoque une "perruque coupée au carré avec quelques mèches rouges et une dans les tons rose pastel autre _perruque rose pastel_". C'est cette dernière perruque qu'elle porte quand elle est mise à pied. "Dans d'autres services des agents ont pourtant les cheveux teints en bleu ou en verts et ça ne semble pas poser de problèmes" précise Chérine.

La réaction de la CGT

Ce lundi, au cours de l'entretien avec la direction, elle apprend qu'elle pourrait être licenciée car ses "tenues sont en décalage avec les normes sociales de l'entreprise". Pascale Moreno, déléguée CGT présente lors de l'entrevue, se dit "abasourdie" : "On lui reproche de porter des tenues et des perruques flashy qui s'apparentent à des déguisements et qui la font ressembler à des personnages de fiction et de mangas. Je suis stupéfaite parce qu'on est dans le jugement total. Je me demande s'ils vont finir par nous imposer une blouse grise ou une coiffure réglementaire !"

Chérine, dont le CDD prend fin le 15 novembre, saura dans les jours qui viennent par courrier si elle est ou non licenciée.

La direction de la CPAM du 83, contactée par France Bleu Provence, ne souhaite pas commenter cette procédure interne et en cours pour des raisons de confidentialité.