Menacée de suspension, la médecin non-vaccinée de Pleudihen-sur-Rance reprend le travail

C'est sûrement un soulagement pour ses patients mobilisés ce samedi 24 octobre à Dinan. Le docteur Françoise Van Dien, généraliste à Pleudihen-sur-Rance près de Saint-Malo, va officiellement reprendre le travail ce lundi 25 octobre. "J'ai des engagements envers la mairie dans la maison médicale. Je serai au bureau à 8h," confirme-t-elle à France Bleu Armorique.

La médecin n'a pas été suspendue

Ces dernières semaines, le médecin a reçu deux courriers, dont le dernier, en date du 3 octobre, lui indiquant qu'elle devait se faire vacciner contre le Covid-19 sous peine d'être suspendue à partir du 15 octobre. Ces alertes ont poussé ses patients à lancer une pétition pour demander à l'agence régionale de santé de renoncer à cette décision. Quatre maires, dont celui de Pleudihen, ont alerté l'ARS sur la situation locale. Leur lettre est restée sans réponse.

Ce vendredi 22 octobre, à la veille de la manifestation, le député LREM des Côtes-d'Armor, Hervé Berville, a fait savoir aux élus que le docteur n'était, à ce jour, pas suspendu. Par ailleurs, la médecin ne figurerait pas sur la liste des soignants qui doivent cesser leurs fonctions. Alors qu'ils avaient connaissance de ces informations, les organisateurs de la manifestation ont maintenu le rassemblement organisé à Dinan pour le dédier à l'ensemble des soignants. Parmi les élus, seul le maire de Lanvallay, Bruno Ricard, a souhaité participer à ce mouvement de soutien.

Le courrier attendu n'est toujours pas arrivé

Stéphane Mulliez, le directeur de l'Agence régionale de santé le confirme à France Bleu Armorique : "à ce stade, cette praticienne n'a pas fait l'objet d'interdiction d'exercer. Nous lui avons adressé une demande afin qu'elle nous transmette les pièces nécessaires : vaccination ou contre-indication. Ce qu'elle n'a pas encore fait, sauf erreur de notre part."

"Je n'ai pas de contre-indication. Je ne rentre dans aucune case et je n'ai envoyé aucun de ces documents puisque j'ai dit que je ne me ferai pas vacciner," insiste Françoise Van Dien. "Tant que je n'ai pas de notification de ma suspension, je continue mon travail auprès de mes patients. Je prends cette décision après quelques jours de doute. Si personne ne me dit rien, je continue."

Plus de 400 personnes suspendues dans la Région

L'agence régionale de santé est-elle en train de jouer la montre ? A-t-elle choisi de repousser la suspension du docteur Van Dien face au manque de professionnels de santé dans le secteur de Pleudihen ?

Depuis le 15 septembre, les personnels soignants et non soignants des établissements de santé doivent être vaccinés contre le Covid-19 sous peine d'être suspendus de leurs fonctions. Fin septembre, l'Agence régionale de santé de Bretagne annonçait la suspension de plus de 400 personnes dans la Région. Depuis, ils ne perçoivent plus leur salaire.