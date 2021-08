Menacés d'euthanasie, la situation critique des chats dans les fourrières de Bretagne

Chez Sandrine c'est le paradis pour les chats. Même si elle vient à peine d'emménager dans sa maison de Saint-Grégoire, près de Rennes, tout y est fait pour leur bonheur. Cette restauratrice de 52 ans est famille d'accueil et adoptante depuis maintenant 18 mois.

"J'en avais toujours eu envie mais mon travail m'a permis d'avoir le temps de m'en occuper", explique Sandrine. Et depuis les chats défilent à la maison, pour des courtes ou des longues durées. Malgré un déménagement et les travaux à faire à la maison pour elle, pas question de s'arrêter cet été. "On sent la tension. Il y a trop de chats et pas assez de personne pour les accueillir."

Elle récupère les chats de l'association Urgence Fourrières de Bretagne (UFB). Ophélie y est bénévole et confirme, la situation devient critique. "Les fourrières sont pleines, les refuges et les SPA aussi." Son association sauve environ 1.000 chats de l'euthanasie chaque année des fourrières de Bretagne. UFB se pose en intermédiaire entre les fourrières et les adoptants. Mais cet été les familles d'accueil comme Sandrine et les adoptants manquent et la situation se dégrade.

"On sent l'effet de la crise covid", reconnaît Ophélie. "Les visites chez les vétérinaires n'ont pas eu lieu durant les différents confinements et les chattes ont eu des portées. C'est la prolifération." Sur la page Facebook de l'association où les annonces sont publiées, ça ne s'arrête pas.

L'association UFB lance un appel d'urgence pour trouver des adoptants pour ces chats condamnés à l'euthanasie. La liste des annonces est à retrouver sur leur site internet ou leur page Facebook.