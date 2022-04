Menaces et insultes, neuf chauffeurs de bus de Limoges portent plainte contre des passagers

La dernière en date remonte au 5 avril 2022. Vers 19 h, près de la gare, un passager refuse de payer son titre de transport. Le ton monte. Il frappe le plexiglas de protection et le coup est si violent que la vitre se brise sur le conducteur. Un évènement révélateur du sentiment d’insécurité grandissant chez les agents.

9 plaintes en trois mois et demi

Si le réseau TCL se félicitait de la nette baisse des incidents sur ses lignes, depuis 2014, un regain d'agressivité inquiète les conducteurs depuis le début d'année. Depuis janvier, 14 incidents ont été relevés, dont neuf ont fait l'objet d'une plainte auprès de la gendarmerie. C'est trois fois plus en 3 mois que sur l'ensemble de l'année 2021. Ces comportements se manifestent notamment par des jets de projectiles, des insultes et des menaces." Toutefois, il n'y a pas de ligne plus visée que d'autres, on ne remarque pas de marqueur géographique particulier", précise Germain Sauvetre, directeur général de Société de Transports en Commun de Limoges Métropole.

Le masque au cœur des tensions

Au coeur des tensions, un objet : le masque. Désormais levé partout sauf dans les transports en commun, il reste obligatoire dans le bus. Alors certains usagers l’utilisent comme prétexte d’agressivité et le chauffeur se trouve pris à parti.

Si pour l'instant aucune violence physique directe n'a été enregistrée, la direction préfère prévenir que guérir. Elle a notamment installé des systèmes de vidéo protection à bord, des systèmes de radio-téléphonie permettant une liaison directe entre le conducteur et l'entreprise et renforcé son équipe de vigiles de nuit sur les lignes 21 et 22. " Grâce à ces systèmes, de nombreux auteurs des faits ont été retrouvés, mais paradoxalement, à cause du masque certains ne sont pas reconnaissables..."

De plus, précise Germain Sauvetre, "s'il le faut, le réseau pourrait suspendre sur certaines lignes en soutien à ses conducteurs", même s'il reconnaît ne "ne vouloir pas en arriver là."