Menaces, manifestations, insultes : le climat ne s’apaise pas autour du Leclerc de Gaillac

Il y a quelques semaines, France Bleu Occitanie révélait que plusieurs salariés du Leclerc de Gaillac pointaient du doigt les méthodes de management de la nouvelle direction de leur magasin. Des témoins évoquaient notamment des départs nombreux et la difficulté de créer une section syndicale dans l’entreprise. Depuis, le climat est loin de s’être apaisé. Au contraire, les deux camps s’interpellent via des lettres ouvertes, des manifestations non déclarées. Plusieurs plaintes ont aussi été déposées des deux côtés.

Manifestants insultés, menacés ?

L’intersyndicale du Tarn dénonce des violences et des intimidations lors d’une manifestation non déclarée dans le magasin, le samedi 13 mai. Une trentaine de personnes qui estiment avoir été menacées, insultées. L’intersyndicale du Tarn dénonce même le vol d’un portable. Pour Sébastien Borne, le directeur du Leclerc de Gaillac, les manifestants n’avaient rien à faire dans le Leclerc. "Des salariés ont été à leur rencontre et ont essayé de discuter avec eux en leur demandant de partir. J'ai même une salariée qui leur a dit 'vous nous faites honte'. Ces gens-là ont répondu qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et que c'était pour les aider. Donc les salariés sont exaspérés que le samedi, jour de l'activité la plus importante de l'entreprise, alors qu'ils sont en train de travailler, d'être interrompus. Ils en ont un petit peu marre."

Et Sébastien Borne, insiste, ses salariés n’en peuvent plus, " Quand il y a une manifestation comme ça en magasin : il y a zéro de mes salariés présent. Et c'est la deuxième fois que ça se produit et commence à être un peu agaçant. Il y aurait eu 50 de mes salariés, je me dirais : il y a un problème. Mais non."

Mais pour Bérangère Basset, qui co-dirige le syndicat Sud, cet épisode de la manifestation du 13 mai est très révélateur : "Cela reflète le management qui est pratiqué dans ce Leclerc à Gaillac. Il semble que ce soit la manière dont on traite le personnel en le terrorisant. Il y avait sans doute une tentative d'intimidation. C'était la deuxième fois qu'il y avait une petite action de ce type dans le Leclerc de Gaillac. Donc je crois qu'il y avait la volonté de nous montrer que la force était de leur côté, de le montrer de manière très brutale et illicite et de créer effectivement une forme de terreur."

Pour que les clients sachent

Et la responsable du syndicat estime qu'au final, la manifestation a en quelque sorte atteint son but. "Nous, notre volonté, c'était aussi d'alerter sur ce qui se passe dans ce magasin que les clients et clients se rendent compte que quand ils font leurs courses, il y a tout un système qu'on ne voit pas qui maltraite les salariés."

Une plainte pourrait être déposée pour le vol du portable, qui a été « confisqué » par un salarié puis rendu à la gendarmerie par le directeur du magasin selon ses dires. De son côté, le magasin a décidé de poursuivre des salariés pour diffamation via une action civile devant le tribunal d’Albi. Avant ça, il y aura un premier rendez-vous devant les prud’hommes le 7 juin pour juger le fond de cette affaire et le licenciement de plusieurs salariés de Gaillac Distribution.

Maitre Michel Albarède, avocat d’un des salariés licenciés, siffle lui la fin de la partie. Il faut maintenant que la justice fasse son travail dit-il. "Ce qui intéresse la justice, c'est de savoir si les personnes font l'objet d'un licenciement abusif. Après tout ce qui va tourner autour des pancartes, des slogans, des cris : ça ne regarde pas la justice, ça anime. Il vaut mieux que tout le monde se calme." La procédure en diffamation sera examinée le 29 juin par le tribunal d'Albi.

