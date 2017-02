"J'aime ce club et j'aime ce groupe" A.Ménard, nouvel entraîneur du MSB

VIDEO : Alexandre Ménard, le nouvel entraîneur du MSB fait le point sur ses nouvelles fonctions et ses objectifs.

Alexandre Ménard est le nouvel entraîneur du MSB. Il a pris la succession d'Erman Kunter qui a été remercié la semaine dernière. Nous revenons avec lui notamment sur la défaite samedi soir face à Nanterre et sur la suite du championnat de ProA, coupe de France...

Premier match, première défaite

Le premier match du MSB avec Alexandre Ménard comme entraîneur s'est soldé par une défaite samedi dernier face à Nanterre sur le score de 85 à 75 avec même 22 points d'avance pour Nanterre à la 11ème minutede la rencontre. Alors est-ce un premier coup dur ? "C'est un premier coup dur oui et non" nous dit Alexandre Ménard, "je ne m'attendais pas à une partie très facile. Comme toutes les premières fois, ce n'est jamais facile du premier coup. Et puis, il y a sûrement eu beaucoup de crispations dès le début du match avec une envie de bien faire. Les joueurs étaient tendus et ils ont bien réagi au fil de la rencontre et je suis plutôt fier de ce qu'ils ont produit. Maintenant, il faut continuer à redonner du plaisir, et ça passe par gagner des matchs.

Les objectifs

"Mes objectifs : remporter tous les matchs qui arrivent" rajoute Alexandre Ménard "à commencer par le match de quarts de finale de la coupe de France. Et puis bien sûr, c'est de participer aux 21ème play-off du club et d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Il faut gagner des matchs et retrouver une identité de jeu. Ça passe par une défense plus agressive qui puisse nourrir notre attaque. Et du coup, il faut trouver de meilleurs automatismes en attaque afin que chacun puisse donner sa pleine mesure".

Le départ d'Erman Kunter

Alexandre Ménard a pris la succession d'Erman Kunter qui a été remercié la semaine dernière. Il est en contrat jusqu'à la fin de la saison et bien sûr on lui a demandé s'il souhaitait rester plus longtemps. "Je ne suis pas quelqu'un de carriériste et je ne suis pas quelqu'un qui est envie de m'enrichir plus que ça" réplique Alexandre Ménard. "Moi ce qui m'intéresse c'est des émotions, c'est faire transpirer un groupe, emmener des gens, essayer d'assumer un rôle de leader. J'aime ce club et j'aime ce groupe, et j'ai vraiment envie que l'on réussisse ensemble". Et financièrement alors ? "Je peux vous garantir que ce n'est pas des sommes incroyables même si on est au-dessus du SMIC; pour autant, il faudra que je retravaille encore derrière si je veux encore vivre, ça c'est sûr. C'est beaucoup moins qu'Erman Kunter et c'est normal, on n'a pas la même carrière. On ne s'est pas dit grand chose à son départ. J'ai essayé de le contacter à son éviction mais il n'a pas souhaité me répondre, et je peux le comprendre. J'espère que l'on pourra trouver un moment où l'on pourra reprendre contact ensemble."