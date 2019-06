Ménasse : les chiens sont interdits sur la plage rappelle, exaspéré, le maire de Saint-Pierre-du-Mont

Alors que la saison est lancée ce samedi sur la base de loisirs du Marsan, à Saint-Pierre-du-Mont, le maire, vice-président à l'agglomération pousse un coup de gueule. Il demande aux promeneurs de tenir les chiens en laisse et surtout rappelle que la plage est interdite aux animaux.

La base de loisirs du Marsan ouvre ce week-end à Saint-Pierre-du-Mont. La baignade est surveillée à partir de ce samedi, non-stop jusqu'au 8 septembre, de 11h à 19h, les jours de semaine, et de 11h à 20h, les samedis, dimanches et jours fériés. Baignade autorisée pour les bipèdes uniquement, tient à rappeler le maire de Saint-Pierre-du-Mont et vice président en charge du tourisme à l'Agglomération de Mont-de-Marsan, Joël Bonnet. Trop souvent, les gens laissent leur chiens se baigner.

L'élu pousse un coup de gueule : "C'est un site où les chiens doivent être tenus en laisse et le plus gênant pour nous, aujourd'hui, ce sont les promeneurs qui amènent leur chien dans le lac de baignade et là ça peut nous poser des problèmes, quant à la qualité de l'eau."

Cette année, l'agglomération continue à faire de la prévention, et vient d'installer de nouveaux grands panneaux pour rappeler l'interdiction.

L'an dernier, la baignade avait été interdite une journée en juillet. À l'époque, les prélèvements de l'ARS avaient détecté un taux plus élevé que la normale de la bactérie eschérichia coli, une bactérie intestinale. "Il y a de fortes chances, malheureusement, que ce soit lié à des déjections canines", explique Joël Bonnet, "puisque le soir même, les taux étaient à nouveau acceptables".

Plusieurs contrôles de l'eau de baignade

Comme toutes les eaux de baignade, celle de Ménasse est surveillée. L'Agence Régionale de Santé (ARS) effectue 10 prélèvements au cours de l'été. Des contrôles réglementaires, doublés par ceux du laboratoire Départemental, à raison de deux prélèvements par semaine, et dont les résultats sont consultables au poste de secours et à la mairie de Saint-Pierre-du-Mont.

L'eau du lac de baignade de la base de loisirs du Marsan est classée "excellente" selon l'audit réalisé à l'initiative du Syndicat Mixte de Gestion des baignades Landaises. Elle est puisée à 28 mètres de profondeur et recyclée via un jardin de plantes aquatiques, "macrophytes", une digue filtrante et deux appareils à ultrasons, qui éliminent les algues par vibration.