Mende va accueillir des agents des finances de Bercy

Accueillir des fonctionnaires en Lozère est une grande nouveauté, avoue Caroline Pernot, la directrice départementale des Finances publiques de la Lozère. "Le ministère des Finances a subi beaucoup de suppressions de postes, l’arrivée de fonctionnaire en Lozère est donc une très bonne nouvelle." La démarche de relocalisation est fondée sur le principe du volontariat pour les agents, ne rejoignent la mission relocalisée que les agents volontaires. Vingt-cinq fonctionnaires et donc autant de famille viendront s’installer en Lozère. C’est une chance pour eux, explique Caroline Pernot : "Ce qui est important, c’est qu’ils arrivent avec leurs familles."



Le maire de Mende Laurent Suau ne dit pas autre chose : "On a besoin de nouveaux habitants à Mende et en Lozère, notre population vieillit, il nous faut la rajeunir."

Pour séduire les futurs fonctionnaires, la ville de Mende met en avant le cadre de vie, les écoles moins surchargées, des atouts assure le maire de Mende : "Ici en école maternelle et primaire, nous sommes à 14 élèves par classe."



En ce qui concerne Mende, le service sera un service d’appui à la publicité foncière (SAPF) : la publicité foncière consiste à tenir à jour le fichier immobilier en garantissant la sécurité juridique des transactions. Les titres de propriété des acquisitions immobilières ne sont effectifs qu’après que les services de la DGFiP ont vérifié et publié la transaction. Il traitera à distance une partie de l’activité des services de publicité foncière des métropoles, permettant ainsi d’homogénéiser la qualité du service rendu, d’accompagner le dynamisme du marché immobilier et de réduire les délais de publication.

"La Ville de Mende se réjouit de l’arrivée d’une nouvelle population, car elle y voit une chance supplémentaire en termes d’économie locale. Ces fonctionnaires contribueront certainement à faire travailler le tissu des commerçants, artisans et autres entreprises mendois et lozériens par des dépenses régulières et viendront également appuyer les projets économiques et structurants du territoire."