Menetou-Salon : Strike pour la résidence Louis Jouannin

Pour la deuxième année consécutive , la maison de retraite de Menetou-Salon a remporté le trophée départemental des seniors Silver Geek, se qualifiant ainsi pour la finale régionale à la Japan Tours le 30 juin prochain. Sept équipes étaient en lice, à l'entraînement depuis le mois de septembre avec des jeunes en service civique d'unicité.

Il faut travailler la coordination des mouvements © Radio France - Michel Benoit

C'est la cinquième édition de cette compétition à Bourges : " Sans s'en rendre compte, on travaille la coordination puisqu'ils font beaucoup de mouvements, détaille Fanny Ossude, coordinatrice Unicité à Bourges. Cela fait travailler la mémoire puisqu'il faut se rappeler l'usage de chaque touche de la manette. Il y a toute la partie vie sociale aussi puisqu'ils rencontrent du monde et le côté challenge parce que c'est aussi une compétition."

Annick et Pierre, de la résidence autonomie Louis Jouannin de Menetou-Salon © Radio France - Michel Benoit

Annick, 73 ans, et Marcel, 76 ans, de la maison de retraite de Menetou-Salon, sont en route pour la finale : " Une fois, j'ai fait 217 points toute seule. L'an dernier, j'étais sorti premier. Il faut de la concentration, de la maîtrise de soi. Il faut être sûr, zen. Il faudrait que le foyer achète une console ! " Les seniors s'affrontent sous les encouragements des animateurs. Louis est à la manoeuvre , le bras bien levé dans l'axe de la piste virtuelle : " Louis joue à la wii depuis deux ans, se réjouit Anne, animatrice à la résidence de Bellevue à Bourges. Tous les vendredis, il s'entraîne à la roseraie. L'année dernière, il lançait tout tranquille, alors que maintenant, il y va à fond ! "

Les seniors doivent bien aligner leur mouvement dans l'axe de la piste virtuelle © Radio France - Michel Benoit

Les bienfaits sont clairement visibles sur certains résidents a observé Juliette, animatrice au foyer autonomie de Menetou-Salon : " Ils sont toujours volontaires pour participer aux entraînements quand les jeunes d'unicité arrivent. Pas besoin d'aller les chercher dans leur chambre. C'est de la détente et ça leur met un peu d'adrénaline, de challenge. J'ai une dame qui est beaucoup moins anxieuse. Elle a plus confiance en elle depuis qu'elle joue à la wii. Elle est plus ouverte. Elle a fait de réels progrès au niveau de la gestion de ses émotions."

Finale régionale le 30 Juin à la Japan Expo de Tours © Radio France - Michel Benoit

Le challenge est aussi pour les jeunes en service civique d'unicité qui sont allés chaque semaine auprès des séniors depuis le mois de septembre. Cela a permis à Maxime, vingt ans de trouver sa voie : " Cette mission m'a apporté beaucoup d'assurance et beaucoup d'autonomie. Je compte m'inscrire à l'ITS de Tours pour passer le diplôme d'animateur social. Au début, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire et là , je vais en ressortir avec un objectif. " Un challenge gagnant-gagnant. Le défi est aussi intergénérationnel.