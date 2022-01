Une Toulousaine lance l'alerte sur une pilule qui lui a causé une tumeur au cerveau

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé mercredi Sanofi responsable d'un manque de vigilance et d'information sur les risques de la Dépakine. Une première victoire pour les patientes enceintes qui avaient pris ce médicament antiépileptique sans savoir que cela pouvait entrainer des risques de malformation ou des retards de développement chez les enfants. Et une Toulousaine alerte sur ce qui est peut-être un nouveau scandale sanitaire.

Le Lutényl en question

Emmanuelle Choussy a pris pendant 20 ans la pilule contraceptive Lutényl, prescrite notamment aux femmes qui souffrent d'endométriose. Sauf qu'elle augmente le risque de méningiome, une tumeur au cerveau donc, qui se développe à partir des méninges, les enveloppes autour du cerveau, qui peut entrainer des migraines, des graves problèmes de vue ou des troubles de la parole (mais qui sont le plus souvent non cancéreuse). L'Assurance maladie a d'ailleurs décidé d'envoyer des courriers d'information aux patientes concernées ce mois de janvier 2022.

2.500 victimes ont pour le moment été recensées, mais il pourrait y en avoir bien plus. Emmanuelle Choussy s'est tournée vers l'AMAVEA, une association qui accompagne les victimes de ce type de méningiome, et elle a voulu témoigner à son tour. On lui a prescrit du Lutényl vers 20 ans, sans information sur les effets secondaires. "Sans me dire qu'au bout de 5 ou 7 ans, les risques sont multipliés par 12, j'avais donc peu de chances d'y échapper.", souffle-t-elle. Il y a quelques années, sa gynécologue lui recommande d'arrêter ce traitement. Emmanuelle fait une IRM, qui confirme la présence d'un méningiome important, qui a même atteint un os. Il faut opérer "J'avais à peine appris la nouvelle et on me dit qu'il faut l'enlever. On me dit qu'il n'y a pas d'urgence mais qu'il faut le faire", raconte-t-elle.

Ne pas "opérer pour opérer"

Le docteur Martin Dupuy, neurochirurgien à la clinique de l'Union, milite pour une prise en charge très adaptée de ces patientes. "Il y a un travail de santé publique à faire pour rechercher la cause, puis avoir un suivi régulier et personnalisé, mais ne pas opérer pour opérer". Dans un tiers des cas, le simple arrêt du traitement suffit pour stabiliser ou même réduire la tumeur.

Emmanuelle elle conseille de "se faire dépister, de se rapprocher des gens qui ont déjà vécu cela. Moi il m'a fallu trois mois pour sortir d'un état de choc." Elle a déjà été contactée par une dizaine de personnes depuis qu'elle a médiatisé son combat, fin 2021.

Les patientes qui ont des questions peuvent écrire à meningiome@neurochirurgie-union.com pour contacter la clinique de l'Union et écrire au groupe facebook de l'Amavea.