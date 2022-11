Les renforts de contrôles à la frontière sont arrivés à Menton

Policiers en patrouille sur la frontière et sur la ligne SNCF entre Vintimille et Nice

À Menton, le déploiement de CRS, de policiers de l'air et des frontières et de gendarmes est bien réel ce vendredi. Environ 500 personnes supplémentaires patrouillent dans les trains, dans les gares, sur le bord de mer. Les postes aux frontières bénéficient également d'un renforcement d'effectifs. Après l'accueil à Toulon de l'Ocean Viking et de ses 230 migrants , et surtout après le refus de l'Italie de les accueillir, Paris avait annoncé vouloir renforcer ses contrôles aux frontières.

C'est donc chose faite et les médias sont largement conviés pour couvrir les opérations. En diplomatie, la communication, ça compte ! Gérald Darmanin a donc demandé que des moyens soient très vite envoyés aux frontières. Et les Alpes-Maritimes sont largement servies . Certaines compagnies de CRS sont venues de Montauban. Les contrôles sont accrus à la gare de Menton, dans les trains entre Vintimille et Nice et au péage de la Turbie sur l'autoroute A8. Des contrôles ont été réactivés en montagne dans le haut pays, dans la vallée de la Roya, point de passage possible pour les migrants venant d'Italie.