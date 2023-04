Menton-Paris, sans permis, c'est le défi de deux adolescents

Tout est parti d’une blague entre les deux copains. A la fin de l’année dernière, Jordan lance à Enzo, " vient on part à Paris avec ta voiture ". Et aujourd’hui la blague est devenue réalité. Les deux jeunes lycéens ont dû convaincre leurs parents avant de pouvoir faire leur "roadtrip".

Au début, les mamans des adolescents ne veulent absolument pas laisser comme elles disent "leurs bébés partirent et se retrouver sur la route au milieu des camions". Sonia et Myriam s'inquiètent aussi de savoir si la voiturette va tenir les 2.000 kms Aller-Retour jusqu'à Paris. Les papas un peu réticents au départ, acceptent plus facilement le projet d’Enzo et de Jordan mais laissent les deux lycéens organiser leur périple.

"Pourvu que la voiture n'explose pas"

Les deux élèves de Terminale ont préparé depuis de loin mois leur aventure. Heureusement Enzo avait déjà sa voiture sans permis. Mais ils ont dû définir leur itinéraire, trouver des sponsors, faire réviser la voiture et aussi communiquer sur les réseaux sociaux.

Près de 7h de route par jour à 50km/h

Jordan et Enzo vont rouler entre 7 et 8 heures par jour avec des pointes à 60 km/h dans les descentes. Ils ont prévu quatre jours de voyage Aller et quatre jours retour avec des étapes dans les Hautes-Alpes, à Lyon, Troyes et Auxerre. Enzo, a déjà conduit 30.000 kms avec sa voiturette mais là il a peur d’avoir mal aux fesses et aux oreilles car la petite voiture noire fait "un bruit de tracteur " rigole l’adolescent. Jordan le copilote a prévu de chanter pour encourager Enzo.

Distribution de citrons de Menton sur la route

Sur la route, les deux garçons auront le soutien à distance des papas pour les éventuels problèmes mécaniques. Didier et Fabrice seront aussi chargés de trouver des hébergements à leurs fistons.

Dans le coffre de leur petite voiture, Enzo et Jordan auront des citrons de Menton de l’entreprise des parents d’Enzo. Ils ont prévu de les distribuer sur la route pour faire connaître les citrons de Menton et essayer d’avoir des ristournes.

Deux textos par jour aux mamans

Myriam et Sonia ont demandé à leurs enfants de leurs donner régulièrement des nouvelles. Pour elles cette aventure est une douce folie. Pour les papas, c’est un vrai projet avec des cours de géographie très concrets. Enzo et Jordan espèrent que leur voiture ne va pas exploser. Les deux copains d’enfance, qui passent leur bac dans quelques semaines ont conscience de vivre une aventure extraordinaire. Enzo espère même battre le record de distance à bord d’une voiture sans permis chez les mineurs. Les deux lycéens vont raconter leur périple ou "dinguerie" comme ils disent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook .