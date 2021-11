Plusieurs collectifs appellent à développer le vélo au sortir de la COP26

Comment inciter les citoyens à se déplacer encore plus à bicyclette, et réduire ainsi les pollutions liées au déplacement ? Le collectif "Menton et Riviera Autrement" lance une consultation aujourd'hui en partenariat avec 300 autres associations pour connaître les besoins des citoyens en la matière.