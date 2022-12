Menu de Noël à 50 euros pour quatre personnes, l'ancien candidat de Top Chef Ambroise Voreux relève le défi

J-3 avant le Réveillon de Noël ! Vous êtes sans doute en pleine réflexion pour votre repas de fêtes mais avec la hausse des prix en ce moment, pas toujours simple de se faire plaisir sans exploser son budget. Le Panier France Bleu de Noël a d'ailleurs augmenté de 10 euros par rapport à l'an dernier . France Bleu Touraine a demandé à un chef tourangeau de relever un défi : concocter un repas de Noel pas cher pour quatre personnes à 50 euros soit 12,5 euros chacun. C'est l'ancien candidat de la dernière saison de Top Chef Ambroise Voreux qui accepté le défi.

Un apéritif à base de poisson

On a retrouvé Ambroise au marché de Bourgeuil à quelques kilomètres de son fief de Bréhémont, où il est chef de son propre restaurant "La Cabane à Matelot". Sa mission s'il l'accepte, c'est de penser un repas de fêtes pour quatre personnes avec un billet de 50 euros. "Défi accepté pour un apéritif, une entrée, un plat et un dessert" lance Ambroise, épaulé par ses parents, "ce sont mes coachs personnels".

Les courses débutent chez le poissonnier car le poisson c'est son dada : "Pour les fêtes, je trouve que c'est important de mettre en valeur du poisson" explique le jeune chef. "Ils ont pas mal de poissons fumés, ça va être chouette. On va faire des petites bouchées apéritives. On va travailler le hareng, je suis normand et là-bas c'est un culte" s'amuse-t-il. "Il y a un moyen de faire des toasts, des petites rillettes, des crèmes. Le prix va être très intéressant." Ambroise achète donc un hareng fumé, un maquereau entier, "moins cher que si on avait pris un filet de poisson" précise-t-il en ajoutant quelques bulots. Montant de la facture chez le poissonnier : un peu plus de 14 euros. Va-t-on tenir le budget à ce rythme ? "Ça va le faire" assure Ambroise.

Les assiettes apéritives concoctées par Ambroise Voreux - Ambroise Voreux

Le potimarron, star de l'entrée

L'entrée va être très simple, on se dirige chez un producteur de légumes bio pour lui acheter des pousses d'épinards que l'on utilisera pour la sauce du plat. Ambroise n'oublie pas la star de son entrée : le potimarron. Il en fera un velouté dans lequel il ajoutera des rillons de Touraine. Ambroise dépense seulement 2,70 euros pour les épinards et le potimarron.

Le velouté de potimarron à la sauce Ambroise Voreux - Ambroise Voreux

Une bonne volaille pour le plat

Direction un autre producteur de fruits et légumes installé un Lignières de Touraine "un sacré numéro" assure Ambroise qui le connait bien. Le chef veut concocter sa farce avec "une carotte et deux pommes de terre". Il achète également des pommes et une orange pour "aromatiser sa volaille". Le petit sachet de fruits et légumes coûte seulement 2,50 euros. La facture est donc de 20 euros pour le moment. "On fait une garniture à base de légumes car c'est pas cher et ça permet de se rattraper sur la viande car si on veut une bonne viande élevée en plein air, il faut mettre le prix" explique Ambroise.

La partie du repas qui va nous couter le plus cher c'est la volaille. Ambroise en veut une petite et tombe sur une petite canette qui lui plait bien. elle coute 24 euros : "ça le fait". La facture monte doucement, il reste six euros pour le dessert.

La volaille cuisinée par Ambroise Voreux, ça donne envie non ? - Ambroise Voreux

Un merveilleux dessert

Pour rester dans les clous, le dessert est très facile à faire et pas cher, "on va se servir des blancs d'œuf, qu'on a récupéré de la mayonnaise de l'apéritif et on va faire un merveilleux au chocolat" détaille Amboise. Le dessert "prendra la forme d'une bûche pour rappeler les fêtes avec une chantilly, une mousse au chocolat. Cela ne va rien coûter !" Il se procure donc de bons œufs, une tablette de chocolat en supermarché pour 1,50 euros environ et un peu de pain à 2,70 euros.

C'est l'heure de passer à la caisse ! Alors le défi est-il relevé ? "On est à 51,70 euros" annonce Ambroise. Le chef tourangeau dépasse d'1,70 euros mais France Bleu Touraine valide largement le défi. "Trop content" réagit Ambroise qui souhaite de "bonnes fêtes à tous". "Régalez-vous et surtout pensez aux produits de saison, aux producteurs locaux et cuisinez !"

Se faire plaisir à pas cher ? Oui c'est possible

Pour Ambroise Voreux, se faire plaisir pour Noël sans trop dépenser c'est possible. "Il faut faire attention à utiliser des produits de saison qui sont moins chers et surtout prendre des pièces entières. Cela fait gagner des sous, éviter les produits avec trop de packaging également. Sur le marché on est dans du brut, ça fait faire des économies".

Le chef a également choisi des produits de substitution tout aussi bons que les plats traditionnels de Noël : "On s'est éloigné des produits phares de Noël comme le saumon, on a pris du hareng. C'est dix fois moins cher et ça a du goût ! Pareil pour les bulots, au lieu de prendre de la crevette de Madagascar". Il conclut : "L'esprit de Noel est là, on a fait du bien à la planète et au portefeuille !".

