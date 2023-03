"Mépris profond" : les anti-bassines du Poitou réagissent au plan eau d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron ne donne "aucun signe d'apaisement" réagit le porte-parole de Bassines non Merci, Julien Le Guet ce jeudi 30 mars dans une visio-conférence après la présentation du plan eau du gouvernement. Il dénonce le "mépris profond du chef de l'Etat pour les gens qui voudraient construire des solutions et pour l'intérêt général" et assure que "personne n'est dupe" de cette "manipulation".

"La première suite que va avoir l'annonce du plan eau, ce sont les rassemblements organisés ce soir devant les préfectures" ajoute Julien Le Guet. Des rassemblements également en signe de soutien "aux manifestants et aux blessés de Sainte-Soline".

"Emmanuel Macron n'a rien éteint avec son plan eau, bien au contraire" Julien Le Guet

D'une seule voix, les collectifs Bassines non Merci, les Soulèvements de la Terre et Confédération Paysanne assurent qu'ils continueront à "porter les demandes de dialogue et les mobilisations toujours plus massives et populaires" partout en France pour dénoncer ce qu'ils appellent "l'entêtement du pouvoir".

Ce qui a été annoncé n'est "pas à la hauteur des enjeux agricoles donc on va continuer d'user de notre droit à manifester" assure Nicolas Girod à la tête de la Confédération Paysanne. Il assure que les anti bassines ne sont pas "dans une logique insurrectionnelle". "L'instrumentalisation faite par Gérald Darmanin est absolument odieuse" déclare Nicolas Girod, "il ne faut pas nous faire porter la responsabilité qu'on n'a pas".

L'objectif n'est pas "d'augmenter la liste des victimes" précise Julien Le Guet, alors que deux manifestants de Sainte-Soline sont encore dans le coma ce jeudi.

Les anti-bassines assurent qu'ils attendent le détail de ces 50 mesures.