"Méprisant", "injustifié", "désolant" : les théâtres sarthois ne digèrent pas leur fermeture prolongée

Sous le choc. Les dirigeants des théâtre en Sarthe font part de leur indignation au lendemain de l'annonce du Premier Ministre de maintenir la fermeture des salles de spectacles. "Je suis atterrée. C'est méprisant", s'insurge Virginie Boccard, la directrice de la scène nationale Les Quinconces - L'Espal, au Mans. "La décision est injustifiée. Nous en avons marre d'être punis", renchérit Pierre Bacheviller, co-directeur du théâtre de Chaoué à Allonnes.

Coupés en plein élan

Le monde de la culture s'était préparé à une reprise le mardi 15 décembre. A Sablé-sur-Sarthe, par exemple, un spectacle de danse était programmé à l'Entracte. Son directeur, Yannick Javaudin souligne que, comme tous ses collègues, il a travaillé pendant trois semaines avec son équipe pour préparer le retour des spectateurs. Le responsable dénonce une situation "consternante" et surtout, "le manque de compréhension par le gouvernement de la réalité des métiers du spectacle". C'est un "manque de considération", résume-t-il. "Un lever de rideau, ce ne sont pas des équipes qui arrivent le matin, se maquillent dans les loges et montent sur scène. C'est toute une chaîne de travail", abonde Virginie Boccard, directrice du théâtre des Quinconces, au Mans.

A Allonnes, Pierre Bachevilier dénonce une "atteinte à la liberté". Le co-directeur du théâtre de Chaoué souligne œuvrer "dans une ville où le taux de chômage est élevé". Pour certains habitants, explique-t-il, "la culture n'est pas a priori nécessaire mais ces personnes viennent de temps en temps voir un spectacle". Le responsable l'assure : "Tout ce que nous mettons en place est nécessaire. C'est vital!".

L'absence de visibilité

Ce jeudi soir, le Premier Ministre n'a pas annoncé de date de réouverture des théâtres. Ce flou inquiète les professionnels. "Il nous faut un cap et une vision qui nous sécurisent", indique la directrice de la scène nationale Les Quinconces - L'Espal. "Nous sommes désespérés. Nous ne savons pas si l'échéance du 7 janvier 2021 sera ou non respectée", se désole Philippe Corbé, le directeur du théâtre de l'Acthalia, au Mans. Cette situation met en péril les petits établissements privés comme le sien. "Financièrement, ce n'est plus possible", assure-t-il. "Nous n'avons plus de rentrée d'argent depuis la mi-mars. Les aides ne suffisent pas". Philippe Corbé envisage même de fermer son théâtre "pour un an ou deux ou, même peut-être