Mercato de foot : Oussama Hadadi signe avec le DFCO

Le Club Africain et le DFCO ont trouvé un accord pour le transfert de l'international tunisien Oussama Hadadi. Le latéral gauche rejoint Dijon pour un contrat de deux ans et demi.

Le DFCO se paye un nouvel international : Oussama Hadadi, international tunisien de 25 ans, joueur du Club Africain va signer avec Dijon. "Depuis le départ de Quentin Bernard au Stade Brestois, nous étions à la recherche d’un latéral gauche. Nous avons été séduits par le profil d’Oussama, qui a choisi de prendre un nouveau virage dans sa carrière en découvrant le championnat de France avec le DFCO" explique Olivier Delcourt.

"Un joueur puissant et solide"

Oussama Hadadi (1,84m) va apporter un plus dans le domaine physique, comme le confirme Sébastien Larcier, responsable du recrutement : "C’est un joueur puissant, agressif défensivement, solide dans les duels et techniquement à l’aise balle au pied. Il a l’expérience des matchs à enjeux puisqu’il a disputé à plusieurs reprises la Ligue des Champions de la Confédération Africaine de football." Le renfort de Dijon doit encore passer la visite médicale et remplir la paperasse.

Deux sélections en équipe nationale de Tunisie

La deuxième recrue hivernale du DFCO arrivait à six mois du terme de son contrat au Club Africain. Avec son ancien club, il a remporté une coupe nord-africaine des clubs champions en 2010 et le championnat tunisien en 2015. Il compte deux sélections en équipe nationale de Tunisie.