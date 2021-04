Merci à vous, cher inconnu, d'avoir été là pour moi

Qui est cette personne qui prend son temps pour être là pour vous, cet inconnu qui vous aide à porter un bagage trop lourd ou bien qui vous tend un mouchoir quand vous pleurez. Ce sont ces héros anonymes qu'Anne Cazaubon met en lumière sur son compte Instagram, "Merci à un inconnu".

La journaliste, auteure et coach professionnelle Anne Cazaubon a décidé lors du premier confinement, en mars 2020, de mettre en lumière ces inconnus qui par leur bonté ont aidé une personne en détresse sans en attendre une contrepartie. Le compte Instagram Merci à un inconnu est ainsi créé.

Il faut dire que moi, j'ai un inconnu, il y a une vingtaine d'années, auquel je dois beaucoup, puisque je lui dois la vie.

Tous les jours entre 13h et 14h, Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud reviennent dans leur émission Une heure en France sur le meilleur des régions. Le 22 février dernier, ils ont reçu Anne Cazaubon, la créatrice de ce compte Instagram qui donne du baume au cœur et redonne foi en l'humanité.

à réécouter @merciauninconnu, le compte Instagram qui met du baume au cœur

L'homme aux chaussures vernies

Merci à un inconnu est avant tout une histoire personnelle.

Avant tout, il y a lui

Anne Cazaubon est alors une jeune femme de 23 ans quand elle croise la route d'un inconnu sur le quai d'un métro. Elle est en larmes, dans une impasse.

J'étais plutôt mal en point il y a une vingtaine d'années, j'étais presque dépressive, au fond du trou, et j'étais sur un quai de métro et c'était un jour où j'avais choisi a priori d'en finir.

capture d'écran du premier post du compte Instagram "Merci à un inconnu" - Merci à un inconnu

L'homme se tient debout à côté d'elle. La jeune femme est pliée en deux, submergée par le chagrin. Plusieurs rames de métro passent. Il reste là. Les yeux embués de larmes, Anne Cazaubon ne voit que ces chaussures. Elles sont vernies.

Un long moment passe. Il est toujours là. La jeune femme se redresse et croise le regard de l'inconnu.

Nos regards se sont croisés et dans ses yeux, j'ai compris que je voulais vivre. Lui, il avait vu évidemment que je voulais mourir.

Éclair de lucidité ; Anne Cazaubon se demande ce qu'elle fait là. Elle prend ses jambes à son cou. Elle court dans les rues de Paris puis rentre chez elle.

La nuit porte conseil et le lendemain elle décide de se reprendre en main.

J'ai commencé un long chemin de thérapie et de développement personnel et d'épanouissement de soi pour aujourd'hui pouvoir à mon tour accompagner d'autres personnes qui sont peut-être jusqu'à l'état dans lequel j'étais à ce moment-là.

C'était moi, ces chaussures-là !

Anne Cazaubon ne s'est jamais posée la question de savoir si elle allait revoir l'homme qui lui avait sauvé la vie. Son visage sans doute s'est effacé mais ses chaussures, non.

Je peux les dessiner, je peux vraiment, je les ai très en mémoire parce que j'ai vraiment été 20 minutes les yeux rivés dessus.

Bien évidemment, le revoir lui ferait plaisir et elle en profiterait pour le remercier même si elle le fait déjà indirectement avec son projet Merci à un inconnu.

Anne Cazaubon aimerait surtout qu'il lui raconte sa version des faits car elle ne garde que les souvenirs de cette jeune femme de 23 ans accablée par le chagrin.

Un acte militant

Au printemps 2020, la course folle du monde est freinée par la pandémie de Covid-19. Confiné, le monde a besoin de s'évader avec de belles histoires pleines d'humanité.

Simplement dire merci

Forte de son expérience passée, Anne Cazaubon a l'intuition que son idée de compte Instagram consacré à la bonté et à la générosité que l'être humain peut avoir pour ses contemporains trouvera son public. Merci à un inconnu est ainsi créé.

Au tout début en fait, moi, j'ai commencé ce compte-là en mettant d'abord mon histoire et puis ensuite en saupoudrant un peu le compte de certaines de mes histoires où je signais avec mes deuxième et troisième prénom.

Très vite les abonnés s'approprient le concept. Anne Cazaubon reçoit de nombreux messages privés où les internautes partagent leurs histoires. Le compte s'étoffe. Des histoires parfois légères côtoient des témoignages forts, douloureux. Les publications quotidiennes rencontrent de plus en plus de succès.

Un mouvement doux et beau

Merci à un inconnu s'inscrit dans un projet plus global qu'Anne Cazaubon appelle le "Sweet art". Elle partage depuis quelques années son art en distribuant des petits mots doux aux usagers du métro afin de briser la glace ou bien en écrivant des messages au rouge à lèvres sur les miroirs des toilettes des femmes dans les lieux publics.

C'est un street art qui est "sweet", qui est doux, qui est gratuit, surtout, et qui est beau.

Ce qu'elle aime avant tout c'est que ses abonnés s'engagent dans ce mouvement, qu'ils agissent au lieu de rester passifs en faisant défiler les histoires sur leur smartphone.

Mais donc vraiment, l'idée, c'est de les engager, d'aller vers quelque chose presque de militant et de choisir de se mettre en mouvement à cet endroit-là, de faire ce pas de côté et d'agir.

Il ne suffit de pas grand-chose. Un simple mot que l'on laisse dans les transports en commun. Un petit mot que l'on pourrait s'écrire à soi-même.

Et ensuite...

L'aventure du projet Merci à un inconnu continue. La page Instagram compte déjà plus de 216.000 abonnés et le site internet merciauninconnu.com est créé.

Un livre sort le 14 avril chez Vuibert. À l'intérieur, les lecteurs peuvent découvrir des inédits, des versions longues de certaines histoires déjà publiées mais surtout un manifeste pour le geste désintéressé.

Il ne tient qu'à vous de poursuivre ce mouvement et de faire le bien autour de vous. Par avance, merci à vous ! #merciauninconnu