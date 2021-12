Merci et bravo à Fou qui prend sa retraite après 10 ans de bons et loyaux services chez les pompiers du Gard

Fou prend sa retraite après dix ans de bons et loyaux services chez les pompiers du Gard

C'est le dernier jour de service pour Fou ! Après dix ans de bons et loyaux services avec les sapeurs-pompiers du Gard, Fou, onze ans, prend ce vendredi 31 décembre sa retraite du groupe cynotechnique. Il avait reçu son galon de caporal et la médaille du département lors de la cérémonie de Sainte-Barbe, il y a quelques semaines. Bravo et merci à lui !

Mais... "retraite ne signifie pas repos et une nouvelle mission attend Fou", précisent les pompiers : charge à lui désormais de participer à la formation de son successeur, Sky, chienun berger malinois de trois mois.

