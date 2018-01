Mérignac, France

C'est un axe très fréquenté de la Métropole bordelaise, et ça risque de coincer dès lundi matin. Toux ceux qui empruntent cet itinéraire devront prendre leurs précautions . Gaz de France va procéder à une inspection de ses canalisations avenue Marcel Dassault, à Mérignac , ce ce qui va entraîner de grosses perturbations dans la circulation pendant 3 semaines dans le secteur .

Ce chantier ne va occuper que 25 m de l'avenue Marcel Dassault, entre la rue Maurice Lévy et la rue Falcon, mais il va causer de gros soucis, car c'est là que passent bon nombre de ceux qui viennent du Bassin pour travailler dans la Métropole, et dans l'autre sens, toux ceux qui se rendent depuis la Rocade vers les sites de Thalès, Dassault ou de l'Aéroparc. Cela représente 20 mille véhicules par jour dans les deux sens, 1 500 aux heures de pointe, entre 7h et 8het demi le matin, et entre 17h 30 et 18h 30 en fin d'après-midi.

Le plan de circulation pendant la durée des travaux © Radio France - Olivier Uguen

Du coup, la circulation va être totalement interdite à partir de lundi et jusqu'au vendredi 26 janvier sur une portion d'environ un km, comprise à l'est entre l'avenue de la Grange Noire et l'avenue Jacqueline Auriol, et à l'Ouest , entre le chemin du Phare et l'avenue de Beaudésert . Puis une circulation alternée sera mise en place jusqu'au vendredi 2 février.

Déviations en place

Voilà les itinéraires de remplacement que les services de la Métropole vous proposent :

- chemin du phare, avenue de Magudas, avenue de la Grange noire, puis reprendre à nouveau l’avenue Marcel Dassault, dans le sens Martignas-sur-Jalle - Mérignac,

Ces déviations vous feront faire de sérieux détours , et risquent de rallonger les temps de trajet des automobilistes.