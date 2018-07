La SPA de Bordeaux et du Sud Ouest, basée à Mérignac, cherche des adoptants de manière urgente. Le refuge accueille 250 chiens et 200 chats, le maximum de sa capacité. Et ne peut plus gérer une partie des abandons, fréquents en cette période estivale.

Chiens et chats cherchent une famille à Mérignac ! C'est l'appel à l'aide lancée par la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest (différente de la SPA nationale). Le refuge accueille en ce moment 250 chiens et chats, les chiffres maximum autorisés par la Préfecture. Et sur le terrain, cela a des conséquences sur les animaux. Ils ne peuvent pas sortir se promener tous les jours, et certains chiens vivent à deux dans le même box.

Certains chiens se retrouvent à deux dans le même box. © Radio France - Thomas Coignac

"Ce n'est pas une situation facile, reconnaît Gaëlle, bénévole à la SPA depuis six mois. Mais du coup, cela nous pousse à donner encore plus aux animaux, pour qu'ils ne manquent de rien."

"Cela nous pousse à donner encore plus aux animaux, pour qu'ils ne manquent de rien, dit Gaëlle. © Radio France - Thomas Coignac

Ce sont les adoptions de chiens qui posent le plus problème, la situation étant moins préoccupantes pour les chats. Mais plus de chiens, cela veut dire besoin de plus de monde pour les promener, les soigner, et nettoyer le refuge. C'est pour cela que les besoins d'adoptants sont si urgents. "Que tous ceux qui cherchent un animal de compagnie n'hésitent pas à venir au refuge de Mérignac", dit le centre dans un communiqué.

Parce que le refuge de Mérignac ne peut plus accueillir les animaux déposés par leurs propriétaires. Et cela pose problème dans une période d'été où les gens ont tendance a abandonner leurs animaux.

Des chiens mais aussi des chats. © Radio France - Thomas Coignac

"Nous faisons office de fourrière pour 26 communes de Bordeaux Métropole, et pour 200 autres en Gironde, explique la directrice Kate Larcher. Du coup, le flux entrant d'animaux ne se tarit pas, mais pas grand monde ne les adopte".

C'est quand même le cas d'Alexandra, venue de Libourne avec son fils Hugo, six ans, pour adopter un chien. "Je préfère venir à la SPA plutôt que de d'aller voir un particulier, ces chiens ont besoin d'une famille !, explique-t-elle. En plus, les personnels peuvent donner des conseils, ils connaissent bien les animaux."

Ce sera effectivement le cas, puisque Jennifer une salariée, leur présente Galac. Mais l'animal est un peu gros, et fait peur au petit Hugo. Jennifer reviendra avec un chien moins imposant, et qui s'entend bien avec les enfants. Mais, malgré Alexandra et Hugo, les démarches d'adoption sont trop rares l'été, "surtout avec la chaleur et la Coupe du monde", précise la directrice.