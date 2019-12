Mérignac : La galerie marchande de Carrefour Soleil dans le noir, une action revendiquée par la CGT

Mérignac, France

La direction du groupe Carrefour indique ce dimanche soir que la panne de courant ne concerne qu'une partie de la galerie marchande. Les lumières et les caisses de l'hypermarché fonctionnent grâce à des groupes électrogènes.

Cette coupure de courant a été revendiqué par le syndicat CGT Energies 33

Dans un communiqué les énergéticiens s'expliquent : "Nous sommes conscients de perturber la population en plein achats de Noël, il s’agit uniquement de cibler les énormes profits de ces structures commerciales afin de mettre à mal l’économie et le capital". Et d'ajouter : "ces travailleurs sont privés d’un jour de loisir, de détente et de famille. Ces personnels n’ont d’ailleurs pas le choix car il s’agit d’une population précaire et imposé à travailler le dimanche s’ils ne veulent pas perdre leur travail et leur maigre salaire, ou simplement augmenter un peu leurs salaires au ras des pâquerettes."