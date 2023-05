Mérignac : les salariés de Van Designers expérimentent avec bonheur la semaine de 4 jours

C'est une petite révolution dans le monde du travail et la façon d'organiser l'emploi du temps des salariés : ce mardi sur France Bleu Gironde on parle des entreprises qui sont passées ou vont passer à la semaine de 4 jours. Elles sont encore très minoritaires, seulement 5 % des entreprises en France, mais le mouvement pourrait s'accélérer. En Gironde, l'Institut Bergonié, spécialiste de la lutte contre le cancer, lance l'expérimentation.

Une semaine de quatre jours tous les 15 jours

A Mérignac la PME "Van Designers" a franchi le pas en début d'année. La société, qui aménage des vans emploie 20 salariés. Des employés qui partent en weekend une semaine sur deux dès le jeudi soir. Ils travaillent 39 heures par semaine avec un planning sur 15 jours, une semaine sur deux ces salariés finissent le vendredi midi, la suivante dès le jeudi soir.

"On veut vraiment que nos gars puissent profiter de leur temps libre. Pour l'instant ça se passe bien. Ils sont contents et nous aussi" explique Rémi Bordet, le co-gérant de Van Designers. Aodrène, technicien d'aménagement, adhère à 100 % à ce nouveau rythme : "On a tous voté à l'unanimité pour cette nouvelle organisation. Parfois les journées sont longues, mais c'est un rythme qui me convient bien."

L'entreprise mérignacaise a lancé l'expérimentation en janvier dernier, mais elle a prévenu ses salariés : un premier bilan sera tiré en fin d'année et si le compte n'y est pas, il faudra faire machine arrière.