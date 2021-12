Mérignac : un appel aux dons pour financer la formation de Sid, futur chien guide d'aveugles

"Sid, viens là !" Le jeune chiot, âgé de seulement trois mois, a encore un peu de mal à répondre aux sollicitations de sa maîtresse dans la famille d'accueil. Il faut dire que le labrador n'y est accueilli que depuis deux semaines. Dans le même temps, il est formé par l'école de chiens guides Aliénor, basée à Mérignac, à raison d'une fois par semaine, pour le préparer à servir une personne en déficience visuelle d'ici un an et demi. Une quarantaine d'autres chiens sont gérés par l'association et accueillis dans des familles. Une prise en charge qui coûte cher : 25 000 euros pour dix années de service, soit 2 500 euros par an. L'école Aliénor a donc décidé de lancer un appel aux dons samedi 4 décembre, pour payer la formation de Sid.

Sans l'aide autour de nous, on ne pourrait pas y arriver. - Pascale Olivar, présidente de l'école Aliénor

Des dépenses importantes qui s'expliquent par le fait que la plupart des dépenses relatives au chien dans la famille d'accueil sont prises en charge par l'association. "Tout euro est utilisé à bon escient", assure Pascale Olivar, la présidente de l'école Aliénor. "Ces chiens vont chez l'ostéopathe pour être toujours optimum. Ils vont aussi chez le vétérinaire, reçoivent des vaccins... Et puis le matériel coûte cher : les harnais qu'on a, c'est 200 euros. Les laisses coûtent 20 euros, les croquettes 70 euros chaque mois..."

Pascale Olivar, présidente de l’école Aliénor et elle-même malvoyante, bénéficie aussi d’un chien guide. © Radio France - Bastien Munch

Mais ce qui coûte le plus cher dans cette formation, ce sont les personnels de l'école. "Les éducateurs qui vont apprendre aux chiens à être les yeux de leur maître, les animaliers, les personnels administratifs...", énumère Pascale Olivar. "Tout ça fait un coût de revient du chien qui est d'environ 25 000 euros. Donc sans l'aide de tout le monde autour de nous, on ne pourrait pas y arriver."

Une hyper-vigilance

La formation des chiens guides de personnes malvoyantes se fait aussi en partenariat appuyé avec la famille d'accueil. "C'est très différent d'un chien classique", explique Christelle, qui accueille Sid depuis deux semaines chez elle. "Si j'ai envie d'aller faire les courses, d'aller au cinéma, au bar, il vient avec moi ! Il prend le tram, il prend le bus, il vient partout. C'est très agréable parce que du coup on lui montre beaucoup de choses, mais c'est aussi une attention de chaque minute, surtout qu'il est encore tout petit."

En ce moment, Christelle s'occupe donc de lui apprendre à s'arrêter au passage piéton. "Donc là, qu'est-ce qui te paraît bien et pas bien ?", la questionne Aurore Antoine, élève-éducatrice à l'école Aliénor. "Il s'est bien arrêté mais il s'est assis de travers", reconnait Christelle. "Plus on lui montrera les bonnes choses tôt, moins on aura de travail à faire derrière", explique Aurore Antoine. "Donc ces premiers mois sont primordiaux et on les avertit, parce que ça fait partie du rôle de famille d'accueil. Généralement, ça dure quelques mois, mais au bout de cinq-six mois c'est déjà mieux."

Des chiens guides encore trop peu utilisés

Dans un an et demi, Sid volera déjà de ses propres ailes. Christelle va devoir s'en séparer pour qu'il puisse guider une personne aveugle ou mal-voyante. "On sait que le jeu se passe comme ça", se console-t-elle. "Donc il faut l'accepter et se dire qu'il a une mission plus grande que les autres. Il doit faire sa vie d'après, sauf que ce ne sera pas avec nous." Sid officiera ensuite comme chien guide pendant dix ans, avant une retraite bien méritée.

Avec ma canne, je suis invisible, je suis un fantôme. Avec le chien, c'est tout le contraire. Les gens vont s'arrêter et engager la conversation. - Pascale Olivar, présidente de l'école Aliénor

Cet appel aux dons pour la formation de Sid, c'est aussi une manière de communiquer plus directement sur ces chiens de personnes en situation de déficience visuelle. "Aujourd'hui, 200 000 personnes en France pourraient potentiellement avoir accès au chien guide. Et il n'y en a que 1 600 en activité", détaille Pascale Olivar, la présidente de l'école elle-même déficiente visuelle. "On dit 'chien guide d'aveugle' donc quand on est malvoyants, on ne sait pas qu'on y a droit. J'ai ma canne blanche évidemment, mais elle fait peur. Quand ils la voient, les gens s'écartent devant moi, ne m'adressent pas la parole. Avec le chien, c'est tout le contraire. Les gens vont s'arrêter et engager la conversation", explique-t-elle.

Chaque année, l'école Aliénor confie en moyenne une vingtaine de chiens à des personnes malvoyantes ou aveugles. Le tout gratuitement.