Mers-Sur-Indre : une classe menacée de fermeture, les parents mobilisés ce samedi 5 février

Les vacances ont bien démarré ce vendredi soir, mais pas pour les parents d'élèves de l'école de Mers-Sur-Indre, entre Châteauroux et Lachâtre. Ces derniers ont prévu de manifester ce samedi 5 février 2022, pour dénoncer la menace qui plane sur l'école. Une classe pourrait être fermée à la rentrée de septembre. La décision doit être prise le 22 février prochain, d'ici là, les parents comptent bien se faire entendre.

7 élèves en moins, une classe menacé de fermeture

L'école de Mers-Sur-Indre est membre d'un RPI, un Regroupement Pédagogique Communal, avec deux autres sites répartis sur Montipouret et Tranzault. Elle accueillait cette année 124 élèves, mais ils ne seront plus que 117 l'an prochain. Les parents d'élèves ne savent pas encore quelle classe est exactement menacée, mais la colère est là. Ce RPI avait été négocié précisément en 2018-2019 pour éviter la fermeture d'une classe, il y a donc un sentiment d'injustice, d'efforts fournis en vain. Il y a également l'incompréhension. Certes le nombre d'élèves va baisser l'an prochain, mais Emilie Baron, déléguée des parents d'élèves et élue invite à se projeter plus loin. "Par exemple, au sein de la crèche de la commune de Mers-Sur-Indre on est en augmentation avec les listes d'attente. Nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins de cette liste" explique-t-elle, citant aussi les nombreuses arrivées de familles dans la commune.

Emilie Baron, déléguée des parents d'élèves et élue municipale Copier

Manifestation, pancartes et pétitions

Tatiana Passos, récemment arrivée est, elle aussi, mère d'élèves. Elle attend un nouvel enfant, elle s'inquiète de cette possible fermeture, et de la qualité de l'enseignement qui est délivré aux enfants. Jusqu'ici cette qualité d'enseignement était "juste géniale" souligne-t-elle, voilà pourquoi elle se mobilise. Ce samedi avec d'autres parents, elle compte manifester devant l'école. "Mercredi, avec les enfants, du coup, on a fait des petites pancartes et tout ça pour qu'ils puissent accrocher devant les trois écoles" détaille-t-elle. Les parents font aussi circuler une pétition puisse signer. On va toucher les marchés autour aussi"

Tatiana Passos , déléguée des parents d'élèves. Copier

Les parents ont été informés de cette menace il y a tout juste une semaine, la décision sera rendue le 22 février prochain."C'est vraiment très court pour tout mettre en place. Mais on se donne à fond, on fait tout ce qui est notre possible pour pouvoir garder cette classe ouverte" assure, motivée, Tatiana.