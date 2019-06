Mervalois, Mervaloises - le nouveau nom des habitants de Meroux-Moval dans le Territoire de Belfort

Stephane Guyod (à gauche) maire de la nouvelle commune et ancien maire de Meroux et Jean-Claude Martin, maire délégué de Moval

Territoire de Belfort, France

Appelez-les désormais les "Mervalois" et les "Mervaloises". C'est le nom des habitants de la nouvelle commune de Meroux-Moval. Ce gentilé a été voté à la majorité (pas à l'unanimité) ce jeudi 13 juin 2019 par le conseil municipal. Deux propositions avaient été retenues pour cette délibération finale. Il y avait "Mérovalliens" d'un côté et " Mervalois" de l'autre qui a donc remporté la mise.

C'est le résultat d'une concertation avec les enfants de la commune notamment et avec les habitants. Les propositions ont ensuite été retravaillées par les élus qui ont eu le mot de la fin.

Meroux-Moval se fait un nom et un blason

Créée le 1er janvier 2019, la nouvelle commune de Meroux-Moval se cherchait un nom pour ses 1 333 habitants. Exit les Méroutains d'un côté et les Movalois de l'autre, il fallait un nom commun et comme l'explique Bernard Guyod le maire, tout le monde a été mis à contribution "On a fait réfléchir les enfants des écoles sur des noms d'habitants, il y avait en plus un aspect pédagogique. Les écoliers ont eu beaucoup d'imagination, c'était intéressant". Les élus ont ensuite retravaillé les propositions des enfants et de certains habitants pour n'en retenir que deux au final.

Bernard Guyod, maire de la nouvelle commune de Meroux-Moval, trouve que le nom de Mervalois, Mervaloises pour ses administrés sonne bien ! © Radio France - Hervé Blanchard

"Mervalois" triomphe de "Mérovalliens"

Mérovalliens pour les uns, Mervalois pour les autres, et victoire des Mervalois avec un seul L à Mervaloise "C'est le conseil municipal qui a tranché. Il y a eu une forte majorité, pas l'unanimité, mais une forte majorité pour "Mervalois" concède Bernard Guyod qui ajoute "Je trouve que c'est un nom plutôt sympathique. On prend le début de Meroux et la fin de Moval, ça fait une compilation des deux villages, et pour que chacun garde son identité. Ca permet aussi d'avoir une meilleure communication communale parce qu'avant on disait "Chers habitants, chères habitantes, maintenant on peut dire chers Mervalois, chères Mervaloises. Je trouve que ça sonne bien"

Un nouveau blason

Le nom trouvé, il fallait aussi imaginer un nouveau blason pour la commune de Meroux-Moval. Le choix s'est construit de la même façon que pour le gentilé en concertation avec les enfants et les habitants. "Nous sommes restés avec les deux M d'origine du blason de chaque commune. C'est une idée des enfants. Et on a gardé les couleurs d'origine de chacun, bleu ciel pour Meroux et rouge et bleu pour Moval".

Le nouveau blason de la commune de Meroux-Moval - .

La Préfecture a désormais deux mois pour valider ces délibérations mais cela ne devrait pas poser de souci. Meroux-Moval, avec un trait d'union, et ses habitants ont donc une nouvelle identité. Longue vie aux Mervalois et Mervaloises !