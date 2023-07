"Merveilleux", "génial", "top" : presque 10 ans après, une boucherie revient s'installer à Saint-Symphorien

"Salut Fabien, comment ça va ?" Quand les clients poussent la porte du n°2 de la rue Thiers à Saint-Symphorien, il n'est pas besoin de faire les présentations. Nicolas tutoie même le patron, Fabien Corvoisier, alias "Fafa", le nouvel artisan boucher de cette commune de 2.000 habitants. "Ah bah c'est un ami, on se connaît depuis tout petit et en plus, il fait de la bonne viande !" Neuf ans après le départ en retraite du dernier charcutier, les Paroupians se disent ravis de voir un enfant du pays venir les régaler avec ses produits du terroir. "Tout un symbole", dit le maire de la commune après les incendies de l'été dernier qui avaient notamment entraîné l'évacuation du camping de la ville.

"Ses côtes de bœuf sont extraordinaires !"

Jusqu'en mai dernier, Fabien Corvoisier tenait une boucherie à Landiras mais depuis deux ans, le jeune artisan de 33 ans nourrissait l'envie de venir s'installer professionnellement dans la commune où il a passé son enfance et son adolescence.

"C'est ma plus grande fierté de pouvoir nourrir les gens de la commune que je connais. Les clients sont très contents de voir revenir un commerce, surtout après ce qui nous est arrivé ici l'été dernier. Moi-même, j'ai eu les flammes pas loin de la maison."

Fabien Corvoisier, le nouveau boucher charcutier et traiteur de St-Symphorien, ravit les Paroupians, les habitants de la commune du Sud-Gironde. © Radio France - Jules Brelaz

Il y a deux ans, Fabien Corvoisier fait part de son projet au maire de St-Symphorien Bruno Gardère. "C'est un pur habitant de la commune qui est venu nous solliciter et nous avons décidé de l'aider au maximum" en mettant à disposition du jeune artisan un local dont la municipalité était propriétaire. "Ça faisait dix ans qu'on n'avait plus de bouchers sur le territoire de la commune, c'est peut-être le début d'une bonne dynamique pour faire revenir des commerces dans le centre-ville", raconte l'élu déjà fan des côtes de bœuf de la boucherie.

"De la viande qui provient du terroir bazadais et de Rion-des-Landes"

Avec son apprenti, Fabien Corvoisier met tout "son cœur" dans son travail. "La viande, c'est de l'or pour nous !" Avec ses spécialités, boudin, tripes, pâté, "les gens sont contents de retrouver le petit boucher du village qui leur fait des bonnes choses. Des trucs maison, des bonnes côtes de bœuf qu'on va choisir sur nos prés. Il y a des éleveurs ici qui font de superbes bêtes, côté bazadais ou côté Rion des Landes."

"Le béret basque ?" C'est un hommage à son grand-père, explique Fabien Corvoisier, le nouveau boucher de St-Symphorien. © Radio France - Jules Brelaz

"La commune de Saint-Symphorien, comme nombre de communes de même strate, a subi une désertification de son tissu commercial en centre-bourg. Les commerces ont disparu au fil du temps notamment les artisanats de bouche, dont la boucherie du centre-bourg depuis 9 ans. Seuls deux boulangeries et un épicier subsistaient", écrit le Conseil départemental de la Gironde dans un communiqué.

La collectivité dirigée par le socialiste Jean-Luc Gleyze a financé les travaux d'installation de la boucherie "à hauteur de 96.000 euros". Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, présidé par Alain Rousset, a également mis la main à la poche et apporté 45.000 euros dans le cadre de la redynamisation des centres-bourgs.

Ce retour d'un boucher à Saint-Symphorien, "c'est merveilleux", résume Patricia, une habitante venue acheter "des steaks hachés pour ses p'tits Schtroumpfs". Cette mère de famille est déjà une habituée du commerce qui a ouvert le 7 juin dernier. Son mot de la fin ? "Vive le boucher !"