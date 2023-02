"Mes 1000 premiers jours à Cambrai", un espace dédié à la mairie pour accompagner les parents des plus petits

Fini le guichet froid de l'état civil, pour accueillir ses nouveaux petits citoyens, la mairie de Cambrai propose depuis janvier un espace dédié, une déco cocooning avec des petites peluches, jouets, etc.

ⓘ Publicité

Lorsque les familles viennent déclarer leur bébé à l'officier d'état civil, ils peuvent être mis en relation avec une référente 1000 jours qui va les accompagner durant ses 3 années très importantes pour son éveil, son bien-être, son développement.

Et la mairie a décidé de choisir une seule personne "un visage, une voix, un contact, c'est très important car c'est de l'ordre de l'intime, donc ça ne peut pas être des gens qui se succèdent" revendique Virginie Wiart, adjointe aux affaires sociales à l'origine de ce projet. Si elles acceptent les familles ont donc accès au portable de la référente.

Aide à la parentalité, logement, un panel d'accompagnement très large pour le bien de l'enfant

En fonction des besoins de chaque famille, la référente formée notamment par des psychologues va pouvoir leur indiquer par exemple toutes les activités pour les tout petits dans la ville qui vont permettre d'éveiller les enfants mais aussi de faire sortir leurs parents, ajoute l'élue.

Elle peut aussi les accompagner à trouver un logement plus grand en fonction de la composition familiale pour que l'enfant grandisse dans un meilleur environnement, en les orientant au besoin vers des assistantes sociales du CCAS pour les aider à remplir les dossiers auprès des bailleurs sociaux, "une fois que le dossier est rempli on peut appuyer aussi la demande".

Dans le cadre du plan national 1000 premiers jours , les parents peuvent aussi être aidés sur la durée par des professionnels chez eux au moment du coucher, des devoirs, des moments clés

"C'est des points de cristallisation parfois chez les familles, avec des situations parfois de non retour, des exaspérations ou des énervements. Plus tôt on agit et mieux ce sera pour l'enfant.(...)L'idée c'est vraiment d'être en amont de grosses problématiques pour éviter le déterminisme".

Dépliant donné aux familles qui recense toutes les structures ou les aides pour élever au mieux leur enfant à Cambrai © Radio France - RBV

"Un droit au répit" pour les parents solos

Ce dispositif veut aussi soulager les familles monoparentales, avec de plus en plus de mamans solo éloignées de leur famille pour qui cette période peut être compliquée, pour aller à un entretien d'embauche, ou simplement parce qu'elles ont "besoin de souffler". La CAF octroie alors à la ville des enveloppes de "droit au répit" pour envoyer des professionnels de la petite enfance pour soulager ce parent, une heure, deux heures, trois heures

"L'idée c'est qu'on retrouve le calme, la sérénité, toujours pour le bien-être des enfants" explique Virginie Wiart.

Et les parents peuvent se manifester à n'importe quel moment dans ces trois ans, pas forcément dans les premiers jours, "il y a aucune honte à avoir un professionnel pour l'aider au contraire je pense que c'est une chance à saisir quelque soit le milieu social".

Un moyen aussi de garder un œil sur les fratries des plus petits et de conseiller par exemple d'inscrire l’aînée à l'école.

Un dispositif de prévention mis en place avec la CAF, les maternités de la ville, les bailleurs sociaux, le CCAS, les pédiatres, pédopsychiatres qui sera évalué dans 3 ans pour voir s'il a un impact sur l'évolution de la prise en charge des enfants par les services de la mairie après leur entrée à la maternelle, notamment dans les dispositifs de réussite éducative.

L'élue espère que d'autres villes se lanceront dans cette politique pour le bien-être du plus grand nombre d'enfants