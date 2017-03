"Mes aides" : on a testé le site qui vous dit à quelles aides sociales vous avez droit

"Mes aides", déjà en ligne mais lancé officiellement ce jeudi, est un site web du gouvernement dont le but est d'aider les Français à y voir plus clair parmi les nombreuses aides sociales existantes. Francebleu.fr a testé ce simulateur.

Du RSA aux aides au logement en passant par les aides parentales.... La France est connue pour la complexité de son dispositif d'aides sociales. Alors que plusieurs candidats à la Présidentielle envisagent d'ailleurs de fusionner ces aides, un site créé par le gouvernement sera lancé officiellement ce jeudi.

Déjà en ligne depuis octobre 2014 en version expérimentale, "Mes aides" est désormais jugé suffisamment performant et complet pour qu'une campagne nationale de communication soit enfin lancée. Pour l'occasion, la plateforme s'est aussi dotée début mars d'un nouveau design.

RDV le 9 mars pour le lancement officiel de la campagne de communication de @MesAides par le @MinSocialSante : https://t.co/Ib7pTXeJ6R — Mes Aides (@MesAides) March 8, 2017

Comment ça marche ?

"Mes aides" est un simulateur, censé vous dire en quelques minutes si vous avez droit à certaines des 15 aides nationales, ou aux aides locales de son département et de sa région. La simulation est anonyme et aucune donnée n'est conservée.

La promesse de simplicité d'utilisation est tenue. L'interface du site est très claire, et les informations à donner peu nombreuses. Situation familiale, enfants à charge, commune. Les données les plus pointues à renseigner sont les ressources, mais elles n'ont pas à être totalement exactes pour obtenir un résultat.

-

En quelques minutes (moins de sept minutes, promet l'outil), les aides auxquelles vous êtes le plus susceptible de prétendre et leurs montants s'affichent sur l'écran.

Simuler pour mieux cibler

Mais attention : "Mes aides" est là pour orienter, débroussailler. Il peut se tromper, cela a d'ailleurs été le cas lors de notre test, car le simulateur a proposé une aide à laquelle le journaliste n'avait en réalité pas droit. En cause : un niveau d'informations insuffisant. Entre simplicité et précision, c'est la simplicité qui a été préférée.

"Mes aides" n'est pas non plus une plateforme qui permet de déposer un dossier pour obtenir une aide sociale. Une fois la simulation terminée, l'internaute en quête de plus d'informations est réorienté vers le site de la CAF.