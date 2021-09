EN IMAGES. "Continuer à les applaudir" : Plantu à l'hôpital de Saintes pour soutenir les soignants

Plantu, retraité du journal Le Monde, expose une trentaine de dessins à l'hôpital de Saintes. Le dessinateur a passé une journée avec les soignants, venus de toute la Charente-Maritime pour l'occasion. Tous ont pu échanger, sur la vie à l'hôpital, et sur ses dessins.

Un homme aux cheveux grisonnants, vêtu de noir et d'une écharpe bleue, s'est présenté ce lundi 20 septembre dans le hall de l'hôpital de Saintes. Derrière un masque chirurgical, difficile de reconnaître... Plantu. Le dessinateur du Monde, fraîchement retraité de cette fonction, a entamé un tour de France des hôpitaux, il y a des mois, pour exposer ses dessins. Tour de France qui fait étape à Saintes, en Charente-Maritime.

Plantu voulait faire quelque chose de ces 200 dessins qui évoquent la crise sanitaire, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. "En 20 ans passés au Monde à dessiner, je n'avais jamais traité autant un seul et même sujet, tous les jours, pendant six mois, un an", avoue le dessinateur de presse. Alors il a pris son téléphone, pour faire part de sa volonté de partager ses croquis. Ils ont d'abord été exposés à Paris, le long des berges de la Seine. Mais ce n'était pas suffisant pour Plantu.

C'est quand même une sommité

Les dessins vont ensuite être éparpillés dans l'hôpital. © Radio France - Lise Dussaut

Lui voulait qu'ils aillent dans les hôpitaux, dans les couloirs empruntés par les soignants, ceux-là même qu'il a dessinés et qu'il continue d'esquisser. "Pendant des mois, on les a applaudis, on les a remerciés. Puis plus rien, retrace Plantu. Alors, je voudrais que les soignants acceptent ces dessins, ils continuent à vous applaudir, à vous remercier."

Ils représentent les soignants en première ligne, comme à la guerre, ils évoquent leur quotidien pendant cette période si particulière, avec toujours une pointe d'humour : "Ca te dirait de regarder un film de fiction ?" Plantu s'explique sur chaque dessin, toujours avec passion. Et une note d'optimisme. Celui où Marianne est intubée par exemple : "Je voulais qu'elle ait les yeux ouverts. Montrer qu'elle est vivante, et qu'elle le sera encore après. Marianne, c'est la France pendant cette crise, qui est restée vivante."

Les dessins vont être éparpillés dans chaque service de l'hôpital

L'un des 30 dessins que l'hôpital de Saintes a choisi d'exposer. © Radio France - Lise Dussaut

Des dessins qui parlent tout particulièrement aux soignants. Eux les regardent différemment, avec leurs yeux de spécialiste. Parmi la foule présente, il y a Yannick Lefort, réanimateur à l'hôpital de Saintes : "Sur le dessin de Marianne, on voit que tout le monde n'a pas les mêmes protections. La façon dont elle est intubée, on découvrira plus tard qu'en fait elle a contribué a contaminé les soignants", éclaire-t-il.

L'un des dessins de Plantu exposé dans l'hôpital de Saintes. © Radio France - Lise Dussaut

On le sent ému. Le soignant, affublé de sa blouse blanche, a pris le temps de regarder chacun des 30 dessins exposés dans le hall du centre hospitalier : "Plantu, je le suis depuis des années. Je l'apprécie énormément. Yannick Lefort a d'ailleurs échangé avec Plantu. Le dessinateur prend le temps de rencontrer chacun des soignants présents, il pose des questions, demande des précisions sur le monde hospitalier. "C'est quand même une sommité. Avoir la chance d'avoir devant soi ce personnage, c'est un honneur", poursuit l'un de ses collègues, Michel Boursier, médecin-urgentiste.

Plantu poursuit ses expositions pour continuer d'exprimer son soutien aux soignants. © Radio France - Lise Dussaut

Ces dessins, après avoir été exposés dans le hall tous ensemble, vont être éparpillés dans tout l'hôpital. Michel Boursier en aura dans son service. Il ne sait pas encore lequel. Yannick Lefort non plus, mais il aimerait bien celui avec les oiseaux. "Ah non, celui-là, je l'ai réservé", plaisante l'infectiologue de Saintes.