"Mes Lolos" : trois jeunes Creusoises inventent un soutien-gorge adapté aux poitrines asymétriques

A seulement 22 ans, Hortense, Céline et Clémentine ont créé une marque de lingerie adaptée à toutes les morphologies, "Mes Lolos". Elles participent à un concours de start-up à Limoges pour financer leur projet.

L'idée est née lors d'une simple discussion entre trois copines creusoises, à l'été 2019. Clémentine, Céline et Hortense, amies depuis leur enfance à Felletin, partagent leurs histoires et complexes de jeunes filles quand l'une d'elles confesse avoir une poitrine asymétrique. "Elle galérait à trouver un soutien-gorge adapté à sa poitrine, dans lequel elle se sentait bien", raconte Clémentine. Comme elle, 70 % des femmes ont un sein plus gros que l'autre, expliquent-elles.

Les trois jeunes Creusoises de 22 ans décident alors de créer "Mes lolos", une marque de lingerie. Le but : proposer un soutien-gorge adapté à toutes les morphologies, y compris aux femmes qui ont eu un cancer du sein.

Un prototype en projet

En 2019, elles ont déjà remporté un concours à Limoges et ont le statut d'étudiantes-entrepreneuses au sein de Pépite France. Cette année, elles participent à une autre compétition, la "Start-up battle" organisée par la French Tech Limousin. Elles espèrent être dans le top 3 pour financer leur projet, créer un prototype et faire breveter leur idée.

Les trois amies travaillent d'arrache-pied sur leur temps libre, puisque Clémentine et Hortense sont étudiantes à Clermont-Ferrand et Limoges. Céline quant à elle est manipulatrice radio à Montluçon.

Pour les soutenir, il suffit de voter pour Mes Lolos par sms jusque vendredi 18 décembre à 16 h. Il faut envoyer "7" (le numéro de leur projet) au 07 66 29 04 19 (pas de surcoût). Plus d'informations sur le site de la French Tech Limousin, ou le compte Instagram de "Mes Lolos".