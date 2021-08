Mes souvenirs de rentrée (1/4) : Jean-Marc Furlan "mon chien me suivait à l'école !"

Toute la semaine, France Bleu Auxerre donne la parole aux écoliers d'autrefois ! A l'occasion de la rentrée des classes, nous avons demandé à quelques personnalités du département leurs souvenirs de rentrée.

Jean-Marc Furlan, l'entraineur de l'AJA depuis 2015, est âgé de 63 ans. Ses souvenirs de rentrée scolaire nous emmènent dans le village de son enfance, en Dordogne. Le coach du club emblématique d'Auxerre nous raconte une histoire de nonnes et de chien-loup !

Un sprint pour éviter de réciter les prières

"J'étais à l'école des sœurs, en primaire, dans mon village de Dordogne, Saint-Antoine-de-Breuilh", se souvient le technicien auxerrois. _"_C'était une école religieuse mais c'était rigolo parce que la rentrée se passait dans une chapelle et il y avait toujours une ou deux sœurs et à chaque fois, il fallait réciter le "je vous salue Marie" ou le "Notre Père", poursuit Jean-Marc Furlan.

L'enfant d'alors reconnait d'ailleurs une certaine aptitude, déjà, pour le sprint _: "_s'il n'y avait pas de sœurs, nous, on passait en courant ! On était un peu rebelles, c'est normal . Je me souviens de ça, c'est un souvenir incroyable".

Un chien un peu trop affectueux

Le patron du football auxerrois se souvient aussi de son chien, qui le suivait partout : _"j_'avais un chien loup tout blanc et j'étais très embêté parce que tous les matins, il me suivait. Et donc, quand j'étais en primaire, j'arrivais à l'école avec mon chien derrière moi ! Et ça ne marchait pas du tout ! Donc, la directrice, la sœur directrice, devait à chaque fois téléphoner à mes parents ! Le chien ne voulait pas me lâcher, il restait collé à moi et après, il fallait que mes parents viennent dans la matinée pour le rechercher !"