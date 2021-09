Mes souvenirs de rentrée (4/4) - Franco Bowanee : "Le pain garni aux achards de légumes, un régal !"

Toute la semaine, France Bleu Auxerre donne la parole aux écoliers d'autrefois ! À l'occasion de la rentrée des classes, nous avons demandé à quelques personnalités du département leurs souvenirs de rentrée.

Et pour terminer la semaine, c'est le cuisinier émérite château de Vault-de-Lugny, le chef étoilé Franco Bowanee, 40 ans, qui fouille dans sa mémoire pour se remémorer ce qui l'a marqué enfant quand il retournait en classe.

Ce truc, c'était un régal, le plat par excellence ! - Franco Bowanee

Et pour l'Icaunais originaire de l'Île Maurice, où il a passé toute son enfance, une saveur et un met bien précis lui reviennent instantanément. "Quand on allait à l'école, on n'avait pas de cantine, on ramenait toujours notre repas qui était toujours préparé à la maison le matin, décrit-il. Et il y avait un plat que j'adorais particulièrement : le pain garni aux achards de légumes !"

Et l'inventeur du pressé de homard "Michel Houellebecq" de nous mettre l'eau à la bouche : "Ce sibt des haricots verts, des carottes, du chou, coupés très finement, un peu séchés au soleil, marinés avec du curcuma et du safran vert. Ce truc, c'était un régal, le plat par excellence ! C'était tout bête, assez simple à faire, juste des légumes, bien assaisonnés. Et quand il y avait ça dans mon panier-repas, j'adorais ça ! Comme beaucoup d'enfants à notre époque."

Une gourmandise qui tâche

Un plat qui, généralement, n'attendait pas midi pour être mangé dixit le gourmand Franco Bowanee. "On le mangeait à 10h, quoi, rigole le chef icaunais. Vous savez, quand vous êtes gamin, vous n'aimez pas attendre. Quand on avait ça dans le panier, on avait tellement hâte de le manger... C'était drôlement bon, on était comme des fous !"

Seul inconvénient de ce sandwich aux achards de légumes : difficile de ne pas s'en mettre partout... "Ça tâchait tout ! Tout était jaune. La chemise, les mains, le torchon... C'était une sauce au curcuma, on en mettait partout à chaque fois... Mais c'était tellement bon ! Ça reste un super souvenir."

