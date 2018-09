Si vous aimez le sport, le contact, et la bonne humeur, l'équipe féminine de rugby de Thônes en Haute-Savoie recrute. Elle vous invite à participer à son entraînement ce jeudi soir à 19h15. Depuis 4 ans, une vingtaine de femmes de tous âges, tous niveaux se passionnent pour le ballon ovale.

Depuis 4 ans, les "Z'aravissantes" foulent les pelouses et évoluent en Promotion fédérale à 10 Développement

Thônes, France

A Thônes il y a quatre ans, une bande de copines, amatrices de ballon ovale, ont monté une équipe de rugby féminin https://www.facebook.com/Les-Zaravissantes-397619850393960.

L'équipe féminine de rugby de Thônes sur son célèbre terrain en pente... -

Aujourd'hui, elles sont une vingtaine à s'entraîner deux soirs par semaine, les mardis et jeudis et à disputer des matches une fois environ tous les quinze jours durant la saison de championnat. Mais entre le travail, la vie de famille, l'entraînement, les matches, et les blessures, il faut beaucoup de joueuses pour constituer l'équipe. D'où cette invitation lancée à toutes les sportives https://www.facebook.com/RugbyClubThones/ . Le reportage à Thônes de Marie AMELINE

"Le rugby féminin c'est un virus fabuleux, il faut juste passer au-delà des préjugés" Caroline, 1ère ligne des Z'aravissantes Copier

Des passes, des mêlées, des essais, des plaquages, et... des troisièmes mi-temps. -

Dans les Pays de Savoie actuellement, il existe 6 équipes féminines de rugby à Thonon-les-Bains, Saint-Julien-en-Genevois, faucigny-Glières, Thônes, Ugine-Albervtille et Chambéry.