Meslay-du-Maine : l'histoire oubliée d'un camp d'internement en 39-40

Meslay-du-Maine, France

L'histoire oublié d'un camp d'internement à Meslay-du-Maine il y a 80 ans. Pendant plusieurs mois, de septembre 1939 jusqu'à la débâcle de juin 40, des milliers d'Allemands et d'Autrichiens, des opposants au régime nazi, ont séjourné sur un terrain de la commune, sous la protection de l'armée française.

L'association locale Histoire et Mémoire est en train de réaliser un travail de mémoire sur ce sujet qui a marqué la vie quotidienne de la petite ville. André Bourdais est le président de cette association : "ces Allemands et ces Autrichiens sont venus en France parce qu'ils redoutaient le régime nazi. Ils ont pensé que ça allait très mal se passer. La solution, ça a été soit de les envoyer au camp des Milles, dans les Bouches-du-Rhône, soit à Meslay-du-Maine. 2.000 personnes dans un camp ici, sur un terrain boueux, c'est vite devenu un cloaque. Les conditions de vie étaient rudimentaires. On sait aussi qu'il y avait du commerce entre ces réfugiés et les habitants. On a voulu effacer cette histoire-là et reprendre, après 1945, le cours normal de la vie. D'autant plus que la commune a aussi d'autres réfugiés, venus du département de l'Aisne qui était sur le front de la guerre. On a davantage aidé ces Français plutôt que les autres qu'on appelait les indésirables".

Le terrain, près d'un château, qui a accueilli 2.000 réfugiés allemands et autrichiens en 39-40 © Radio France

Ces hommes, qu'Hitler haïssait, auront donc vécu en Mayenne près d'un an dans des conditions rudimentaires avant de partir. Beaucoup d'entre eux, après la guerre, ont accompli de belles carrières dans le domaine artistique : des compositeurs, des chanteurs, des acteurs, des dessinateurs par exemple.

Par ailleurs, à partir d'un film tourné en 1939 dans les rues de Meslay-du-Maine, l'association cherche à identifier 12 personnes, 12 habitants de la commune. Leurs photos sont exposées dans le hall de la mairie.