Meslay-du-Maine retrouve son opération bol de riz après deux ans d'absence

Meslay-du-Maine a retrouvé son opération Bol de riz ! Elle avait lieu ce mercredi 22 février 2023, dans la salle socio-culturelle de la commune, à l'occasion du début du carême pour les catholiques.

Le principe est simple. Les habitants sont invités à venir partager un bol de riz concocté par des bénévoles du Secours catholique et de l'association Meslay-Zabré. Cette dernière finance des projets dans la commune de Zabré au Burkina Faso. Ensuite, chacun verse ce qu'il veut dans une urne.

"Ça permet de donner quelques fonds aux deux associations, explique Marc Bonnet, le président du Secours catholique en Mayenne. Mais le but, c'est bien de partager un repas ensemble, dans le cadre du carême, pour œuvrer pour des gens qui sont loin de nous."

Environ 130 repas servis

Cela fait presque 20 ans que l'opération existe et elle a déjà permis de financer de beaux projets. "On a construit une école de six classes pour 350 écoliers", explique Colette, l'une des anciennes dirigeantes de l'association Meslay-Zabré. Désormais, les bénévoles réfléchissent à investir dans la construction d'un puits.

Dans la salle ce soir-là, les convives vont et viennent autour des tables dressées par les bénévoles. Après deux éditions annulées à cause du Covid, les habitués sont ravis de retrouver la soirée, comme Nicole. "Ce qui est très agréable ici, c'est que chacun se connaît, chacun se parle. C'est un bon moment de convivialité pour la bonne cause."