Messe de Noël : "Il y a un petit côté premier jour des soldes à l'ouverture des portes de l'église"

Le 24 décembre, c'est le rush dans les magasins... et les églises ! Les prêtres ne voient jamais autant de monde à la messe. Est-ce par tradition familiale, souvenirs d'enfance ou quête de sens, toujours est-il que les bancs des églises sont le plus garni à Noël. Curé à la paroisse Notre-Dame-de-Nantes, le Père Loïc Le Huen confirme cette fréquentation : "On s'apprête à accueillir ce soir des grandes assemblées, c'est un peu le rush pour nous !"

ⓘ Publicité

La messe de Noël demande aussi une préparation matérielle importante et notamment "s'assurer que les crèches sont en bon état et qu'on a bien nos enfants Jésus à mettre dedans." Le père Le Huen a-t-il le trac avant de célébrer la messe de Noël ? "Après 19 ans de ministère, pas vraiment ! Après, j'ai conscience que ce sont des grandes assemblées et qu'il faut s'adresser à un public pas toujours familier de la messe. Il faut donc davantage travailler ce qu'on va dire."

Ce qui marque le prêtre nantais, c'est "cette espèce d'engouement qu'on n'a jamais l'habitude de croiser." Il espère qu'on lui pardonnera cette analogie : "L'ouverture des portes de l'église juste avant le début de la messe, il y a un petit côté premier jour des soldes dans les grands magasins. L'église se remplit à une vitesse incroyable, c'est toujours un peu étonnant à regarder comme spectacle."

Le père Le Huen trouve "touchant" de voir autant de monde "à une période où on a tendance à vouloir effacer Noël en tant que fête religieuse. Cette dimension spirituelle continue à parler à nos contemporains et je trouve ça plutôt beau." Après avoir présidé la messe à l'église Notre-Dame-de-Bon-Port à 19h, il rentrera au presbytère "se mettre aux fourneaux". C'est lui cette année qui prépare le repas de réveillon, qu'il partagera avec ses collègues curés.