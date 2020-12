Messe de Noël : le casse-tête du diocèse de Toulouse

Le diocèse de Toulouse organise les célébrations du 24 décembre. Cette année, il y aura deux fois plus de messes pour que tous les fidèles puissent y assister.

Des messes de Noël à la chaîne. En ce moment, le diocèse de Toulouse planche sur l'organisation des messes du 24 décembre dans un contexte où le protocole sanitaire et de la jauge restreignent le nombre de fidèles dans les lieux de culte. Pour l'instant, il faut s'asseoir en laissant deux sièges vides à côté de soi et laisser une rangée sur deux libre. Le diocèse de Toulouse a donc prévu deux fois plus de messes cette année pour célébrer Noël. Certains prêtres ont été mobilisés spécialement pour l'occasion.

La priorité du diocèse est claire : faire en sorte que tous les fidèles puissent assister à la messe de Noël. Il a donc fallu doubler le nombre de célébrations pour arriver à 300 messes. Les prêtres qui d'habitude ont une célébration, se retrouvent exceptionnellement à en faire deux voire trois. Des communautés religieuses ont même été appelées en renfort. Certains dominicains vont célébrer en paroisse, ce qui n'est pas toujours le cas.

C'est dans la banlieue toulousaine que la situation est parfois difficile à gérer. Ce sont les communes où il y a de petites églises. À l'époque c'était à la campagne mais aujourd'hui elles sont dans des villes qui ont beaucoup grandi et où il n'y a pas eu de nouvelles églises construites. C'est le cas à Montastruc, Verfeil, Castanet, Saint-Orens ou encore L'Union, où il faut parfois s'inscrire pour pouvoir assister à la messe. Le diocèse conseille d'éviter la messe de 18h pour mettre toutes les chances de son côté.