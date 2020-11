Messe de réparation à la Basilique Notre Dame de Nice

Plusieurs fidèles sont venus assister à Nice aux messes de réparation et de la Toussaint. Tous n'ont pas pu rentrer à l'intérieur de la Basilique. Cent cinquante personnes y ont assisté de l'intérieur. À l'extérieur, plus d'une centaine de personnes endeuillées sont restées derrière des barrières de sécurité. Le périmètre a été entièrement bouclé. Des militaires de l'opération sentinelles sont passés régulièrement devant le lieu de culte. Des policiers et des camions de CRS ont entouré l'église durant toute la messe. Ce 1er novembre 2020, pas de tramway sur l'Avenue Jean-Médecin de Nice.

Avenue Jean-Médecin quadrillée par la Police - Lucile Auconie

Le rite pénitentiel de réparation est régie par le Cérémonial des évêques, cette célébration commence par une procession des fidèles et des officiants, suivie d’une demande de pardon pour l’offense. C'est ce qu'a fait l’Évêque de Nice André Marceau. " Ici, ces jours, l'abomination du geste terroriste a entaché la destination et la vocation de ce lieu. Tuer, nier la vie, oser la barbarie ... les pierres ne peuvent crier leur horreur... ce lieu a été profané à travers les trois personnes mortes : Vincent, Nadine et Simone."

Les personnes restées dehors, se sont ensuite mises à prier ensemble :

La messe de réparation puis celle de la Toussaint se sont terminées dans un silence pesant.